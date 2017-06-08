快訊：雅戈爾獲證金舉牌 高開漲4.66%北京新浪網 (2017-06-08 09:29)
新浪財經訊 6月8日消息，獲證金公司舉牌，雅戈爾高開開盤，截止發稿，報10.33元，漲4.66%。
消息面：雅戈爾昨日晚間公告稱，公司接到證金公司通知，證金公司於6月5日通過上交所集中競價交易系統買入68萬股，至6月6日收盤，證金公司持有公司無限售流通股1.79億股，占公司總股本的5.01%。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
VICHY 抗皺霜．R激光賦活抗皺霜．抗皺霜．Eyeko 抗皺霜．Belladonna 抗皺霜．薇姿 抗皺霜 50ml．Dermisa 抗皺霜．Neova 抗皺霜．SHINNING WAY 抗皺霜．R激光賦活抗皺霜 50ml．康是美 抗皺霜．薇姿 抗皺霜．激光賦活抗皺霜．白鑽松露精粹抗皺霜
- no!no! 藍光熱力除毛儀 8800 璀璨銀
- ROLEX 勞力士 Submariner Date 116610LV 綠水鬼機械表-40mm
- 【Benibear 邦尼熊】抽取式花紋衛生紙150抽x60包/箱x4
- 【GG&L】6ix肩斜兩用包(印花玫紅)
- 【LACOSTE】SANSON SRK SPM SDE(經典風時尚休閒鞋/咖啡黑 P
- 【ESTELLA】全真皮三釦環帶拉鍊短靴(灰)
- 美學365-兩聯直幅餐廳民宿咖啡店掛飾時鐘無框畫掛畫-咖啡豆
- NUSWITCH 五角 PDU-20A08-L5 PDU電源監控裝置(線長3米)
- Saint Rose 薄紗辰霧 特大100%純天絲兩用被套床罩八件組
- SWAROVSKI 施華洛世奇 舞蹈之心水晶項鍊
張忠謀洩密每周工時 不超時工作平衡生活【NOWnews今日新聞】
經典 | 10位世界級投資大師最廣為流傳的100句金句【北京新浪網】
氣溫一天比一天高 台電就怕7月惡夢成真【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》