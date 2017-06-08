達利食品發佈澄清公告：相關指控實屬不當且引發誤導北京新浪網 (2017-06-08 09:24)
新浪港股訊 6月8日消息，達利食品在港交所發佈澄清公告稱，相關指控未充分考慮有關事實，相關指控實屬不當且引發誤導；可能對FG Alpha Management採取必要法律行動。
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