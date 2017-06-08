作者：袁元 編輯：號外財經 來源：號外財經網

一年一度的高考開啟了，而今年恰是回復高考40年。

號外財經注意到，有這樣一段話刷爆了朋友圈：

其實文憑不過是一張火車票，清華的軟卧，本科的硬卧，專科的硬座，民辦的站票。火車到站，都得下車找工作，才發現老闆並不太關心你是坐什麼來的，只關心你會幹什麼。芘爾蓋茨說過：「難道坐頭等艙會比坐經濟艙先到達目的地嗎?」

號外財經覺得，此言差矣!到達目的地時間會相同，但待遇不一樣啊!在這個特別的日子里，號外財經幫你看看曾經的高考狀元過得怎麼樣?在中國的基金行業，就有不少基金經理是當年當地省市的高考狀元，他們亮閃閃的學歷讓無數學渣眼饞。

據了解，在基金行業，普通的基金經理年薪為50萬、60萬，大公司的基金經理能拿到百萬左右，如果在大公司能做到投資總監一級，那麼輕鬆過百萬，甚至能過千萬;做到總經理，再往上加……

基金經理陣營中高考狀元不在少數，其中最有名的自然是曾經的公募基金一哥、如今深圳千合資本管理有限公司掌門人王亞偉了。王亞偉曾以安徽省高考理科狀元的身份考入清華大學電子系，1993年畢業時一舉拿下了電子與企業管理雙學士學位。畢業后的王亞偉先去做了機電產品業務，直到1995年基於對證券投資的興趣和各種機緣巧合，才進入了華夏證券公司最負盛名的東四營業部擔任研究部經理。1998年，華夏基金管理公司開始籌建，王亞偉加入籌備組。在華夏基金的十幾年，王亞偉稱得上是星光熠熠：「中國最牛基金經理」，「中國最賺錢的基金經理」，「股基王」。在2011年《福布斯》中文版公佈的中國最佳基金經理50強榜單中，王亞偉以5年748.90%的總回報毫無懸念名列第一。2012年5月4日，王亞偉因個人原因於離開華夏基金，同年在深圳成立了私募基金公司千合資本。早在2013年，就有報導稱，王亞偉進入私募行業后，一年的凈收入就有億元之多。

前海開源基金執行總經理楊德龍，以其所在市(應其要求不列明具體地點)理科狀元的成績考入了清華大學機械工程系，並於4年後拿到了工學學士學位。畢業的時候，楊德龍是當年北京大學優秀畢業生之一，並在校招期間就加入了南方基金。在南方基金研究部任職期間，楊德擔任過汽車行業研究員、首席策略分析師、基金經理等。今年3月他正式加盟前海開源基金，現任執行總經理。

前海開源基金執行投資總監、研究負責人邱傑也是當年其所在市(應其要求不列明具體地點)高考文科狀元。在公開資料上能看到，邱傑是北京大學的經濟學碩士，他本科就讀於北大國際經濟與貿易專業。2014年，邱傑加入了彼時成立成立不到兩年的前海開源，現任前海開源基金管理有限公司執行投資總監、研究負責人。目前手上掌管的基金包括前海開源股息率100強等權重股票型證券投資基金、前海開源再融資主題精選股票型證券投資基金、前海開源清潔能源主題精選靈活配置混合型證券投資基金等。

高考文科狀元王衛東(應其要求不列明具體地點)以優秀的成績考入了北京大學國際關係學院，並拿到了法學學士學位。之後他又考入香港浸會大學，成為該校的工商管理碩士。在進入新華基金后的若干年，王衛東多次獲得金牛基金經理稱號，也創造過一年115%的收益神話。2009年他掌管新華優選成長基金取得股票型基金第二名，圈內著名的「二王PK」就是此時上演的。2015年初，年近50歲的王衛東投身私募，創辦了新華匯嘉並擔任董事長。

投資大佬、高瓴資本張磊的故事又是一個「依靠高考逆襲人生」的典型案例。1990年，家境一般的他以駐馬店高考總分第一名的成績考入中國人民大學國際金融專業。2005年，張磊創建了高瓴資本集團(Hillhouse Capital)，目前管理著約160億美元資產，並已發展成為亞洲地區資產管理規模最大的投資基金，投資的知名企業包括投資騰訊、京東、去哪兒網、藍月亮、大潤發等。而他本人也被業內奉為「中國投資界少有能夠真正奉行價值投資的頂級投資人」。

學渣們，看了上述人家的人生經歷，你是怎麼想的?

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