有銀行資管人士證實，除卻「三三四」專項檢查，銀監會近日也向銀行下發調研函，摸底理財、委外等的業務規模和穿透投向。再加上近日央行向市場「放水」，開展了總額4980億元的中期借款便利（MLF）操作。對此，業內人士普遍認為，這似乎意味著金融去槓桿會以更溫和的方式進行。

蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心主任、高級研究員黃志龍對《證券日報》記者表示，摸底是對金融風險的徹底調查，結合此前針對理財產品、通道業務、委外業務的監管舉措，有些監管舉措可能不會一次性快速實施，所以監管風暴對市場的警告階段可能已經過去，金融監管溫和推進階段可能將來臨。

針對央行此次「放水」，聯訊證券董事總經理、首席宏觀研究員李奇霖對《證券日報》記者表示，6月份共有4313億元的MLF到期，現在放量有對衝到期的意味；二是現在銀行體系超儲仍處於低位，超額放量是給銀行體系補水，補充跨季資金，穩定年中資金面。

李奇霖表示，不可否認的是，由於金融去槓桿帶來的「負債荒」，實體融資成本確實提高了，對實體有一定的傷害，之所以提出監管協調也有降低這種傷害的考慮。「現在央行放水的思路也是監管協調適度的體現。臨近年中，由於宏觀審慎評估體系（MPA）考核和監管壓力，資金面一直有緊張預期，在穩健中性的貨幣政策下，央行需要適時補充流動性，維穩資金面，但同時又要避免過松給市場寬鬆預期，所以現在放水採取的是一種『細水長流』的策略。但這種策略可能也意味著補水的力度相對偏弱，6月份資金面可能還是偏緊。」

針對近日一行三會頻頻釋放「溫和去槓桿」的政策信號。李奇霖認為，「金融去槓桿首要是穩，其次才是去，這一點其實在央行很早之前就已經有過表述，4月中上旬『監管風暴』突然來臨時，在恐慌預期下，市場曾經發生了劇烈調整，隨後幾大金融監管機構才聯合發聲，提出注重監管協調。從這開始，金融監管變得更為穩健，對度的把握更加準確。」

黃志龍認為，金融去槓桿本應以溫和的方式逐步推進，而不是在較短時間內快速去槓桿，這樣不但不能達到去槓桿和防控金融風險目的，反而可能會引發金融風險。

「近兩個月來，監管風暴讓金融市場風聲鶴唳，強力去槓桿可能面臨矯枉過正之嫌，加上一季度貨幣政策緊平衡使得資金市場利率不斷攀升，整個金融體系面臨的壓力劇增。特別是一行三會各種監管舉措的疊加，使得金融體系一時難以適應。因此，未來較長一段時間內，資金市場偏緊的階段可能告一段落，而金融監管也將以更為溫和的方式推進，但去槓桿的方向不會改變。」黃志龍認為。

（來源：證券日報）