(中央社訊息服務20170608 09:28:50)財政部關務署高雄關本（106）年6月6日查獲自新加坡轉往日本之轉口貨櫃乙只，以虛報貨名為聚乙烯，走私○○牌菸品932箱計46萬6千包，已予以查扣，將依涉嫌違反菸酒管理法及海關緝私條例相關規定查處。



新菸品稅制將自本年6月12日施行，因應菸稅調漲提高菸品走私誘因，為精進防杜措施，財政部已於105年10月20日函頒「查緝走私菸品精進執行方案」，復於本年4月28日邀集行政院海岸巡防署、內政部警政署、行政院農業委員會漁業署、關務署、賦稅署及地方政府等檢討修正，並由財政部國庫署統合各查緝機關能量落實執行，以有效打擊不法，遏阻菸品走私；經各查緝機關積極協力執行並發揮團隊合作精神，展開全方位之查緝，該方案執行迄今已查獲私菸逾701萬包，已具成效。



財政部國庫署並重申，依菸酒管理法第45條第2項及第46條第1項規定，輸入私菸者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上1,000萬元以下罰金；販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私菸者，處新臺幣3萬元以上50萬元以下罰鍰。但查獲物查獲時現值超過新臺幣50萬元者，處查獲物查獲時現值1倍以上5倍以下罰鍰，最高可達新臺幣600萬元，不法業者切勿心存僥倖，挑戰公權力。



財政部國庫署亦呼籲國人不要購買來路不明或售價顯不合理之菸酒，以免危害身體健康；發現違法菸酒，可撥打全國免付費檢舉專線0800－867890提出檢舉，如因而查獲私劣菸酒，將以罰金罰鍰及沒收沒入物變價款金額20%計算核發檢舉人獎勵金，每案最高額可達新臺幣480萬元獎金，希望透過全民共同合作，打擊不法，以維護大眾權益。



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訊息來源：財政部國庫署