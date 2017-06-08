（中央社記者黃麗芸台北2017年6月8日電）國際油價利空因素湧現，依中油浮動油價機制計算，12日凌晨起國內各式汽柴油每公升擬調降新台幣0.4元，有可能呈現連兩週下跌走勢，其中，95無鉛汽油有機會跌破25元關卡。



後續幾天跌幅變化仍有待觀察，實際調幅需待中油11日中午正式公布。



依中油浮動油價公式計算，若12日凌晨起國內各式汽柴油各調降新台幣0.4元， 國內參考零售價分別為92無鉛汽油每公升23.1元、95無鉛汽油每公升24.6元、98無鉛汽油每公升26.6元、超級柴油每公升20.7元。



由於美國政府無預警報告其原油與汽油庫存增加和卡達斷交事件，以及奈及利亞原油產量回到接近內亂前的180萬桶日產量水準，造成世界油價下挫。



根據中油官網資料顯示，本週調價指標7D3B週均價為每桶48.20美元，較前週49.85美元下降1.65美元，新台幣兌美元匯率為30.093元。