美國政府無預警宣布原油及汽油庫存增加，國際油價應聲重挫。中油公司預估，下周國內油價將連續 2 周跌價，汽、柴每公升可望降 0.4 元左右。九二無鉛汽油每公升成為 23.1 元、九五無鉛 24.6 元、九八無鉛26.6 元、超級柴油每公升降為 20.7 元。

美國能源部表示，明（ 2018 ）年美國每日原油產能有信心達到 1000 萬桶，刷新 1970 年創下的最高紀錄。加上近期卡達斷交事件讓產油國內鬨疑慮升高，以及奈及利亞原油產量回到接近內亂前每日 180 桶水準，造成本周國際油價下跌。

中油指出，本周國內浮動油價指標原油 7D3B 約 48.19 美元，較上周跌 3.33% 、新台幣升值約 0.06% ，下周國內汽柴油每公升可望降 0.4 元。不過中油強調，一旦杜拜原油開盤補貼，油價降幅可望進一步擴大。而累計兩周以來，汽柴油每公升降價 1 元，小客車加滿油箱可以省下近一個便當錢。