美系外資首評美律 目標價220元中央社 (2017-06-08 09:59)
（中央社記者吳家豪台北2017年6月8日電）美系外資首度將揚聲器大廠美律（2439）列入追蹤個股，看好聲學元件升級趨勢將持續數年，今、明、後年營收與獲利年複合成長率分別上看27%、22%，給予優於大盤評等及目標價220元。
美系外資最新研究報告指出，美律身為無線耳機全球領導廠商，受惠於無線設計、降噪、運動穿戴、電競耳機等強勁需求，耳機營收從2016年到2019年的年複合成長率（CAGR）預估將高達20%；同時，全球無線耳機滲透率可望從2016年20%增加到2020年35%，而iPhone與Android手機陸續移除耳機孔也將成為另一項利多。
雖然美律過去數年未能打入iPhone揚聲器供應鏈，但美系外資認為，美律透過與立訊、康控-KY（4943）旗下自有品牌Concraft的合作，市占率將明顯提升，預期美律今、明、後年iPhone揚聲器市占率將提高到8%、14%、23%；尤其OLED iPhone將強化音效與防水功能，有助於聲學元件平均售價推升約65%。
美系外資看好科技裝置的聲學元件升級趨勢仍處於早期階段，可望持續數年，預估美律今、明、後年營收與獲利的年複合成長率將分別上看27%、22%，給予「優於大盤」評等及目標價220元。1060608
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