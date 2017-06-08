提供優質服務以提升市場滲透率



香港, 2017年6月8日 - (亞太商訊) - 永順控股香港有限公司(「永順」或「集團」；股份代號：8421)是總部位於香港的服務供應商，在香港專門提供環境衛生服務及航空餐飲支持服務。集團今天公佈自2017年3月於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市以來其截至2017年3月31日止年度（「2017財年」或「回顧年度」）的首份經審核全年業績。



於回顧年度，集團的表現穩定，錄得總467.5百萬港元收益(2016財年: 449.8百萬港元)。面對勞工成本上漲，集團的毛利維持平穩，錄得67.3百萬港元，毛利率輕微下降至14.4% (2016財年: 15.2%)。年內溢利為8.7百萬港元，純利率為1.9%，如撇除上市開支，純利率則為4.1%。集團的財政穩健，現金及現金等價物為71.4百萬港元。



業務回顧



環境衛生服務

環境衛生服務為本集團的主要收入來源，截至2017年3月31日止年度，收益為432.6百萬港元（2016財年：415.3百萬港元），佔總收益的92.5%。毛利為62.4百萬港元，毛利率為14.4%。截至2017年3月31日，本集團手頭合約的估計總價值約為772.6百萬港元，其中的356.1百萬港元為進行中合約。此外，本集團贏得共112份新合約，總價值約為358.2百萬港元。



集團為香港十大環境衛生服務提供商，於2015年排名第六 ，按收入佔市場份額的3.8%1。在過去的年度，收益增長主要來自辦公室及商業中心客戶。本集團亦吸引了公營及私營的客戶，公營客戶包括市政綜合大樓，而私營客戶包括位於中心商務區的商場管理。然而，法定最低薪金的上升，但行業人手需求極高，本集團的溢利因此受到影響。儘管如此，管理層仍堅持控制勞工及其他成本，以保持本集團的競爭力，並鞏固其市場地位。



航空餐飲支持服務

憑藉本集團的現有客戶基礎，管理層一直在發掘新的業務機會，並自2013年起將服務範圍由環境衛生服務擴展至航空餐飲支持服務。自此，航空餐飲支持服務於回顧年度內繼續健康發展，收益同比增長1.2%至34.9百萬港元（2016財年：34.5百萬港元），佔本集團總收益的7.5%。錄得毛利5.0百萬港元，毛利率約為14.2%。



於2017年3月31日，本集團手頭合約的估計總價值約為66.7百萬港元，其中50.0百萬港元為進行中合約。



前景

展望未來，公眾對環境衛生的關注日益增加，管理層對本集團的兩項業務的發展持謹慎樂觀態度。此外，旅遊業發展以及於香港設立辦事處的本地及國際企業增多亦將持續刺激企業對於優質衛生服務的需求。就航空餐飲支持服務而言，隨著市民更願意花費在休閒旅行上，航空業乘客量穩步上升，進而促進相關需求的增加。此外，由於航空業的激烈競爭，航空公司越來越注重飛行中服務質素以提高競爭力，而其中包括提供優質的餐飲服務。



永順主席兼執行董事吳醒梅女士表示：「永順上市標誌著集團發展的新一頁。雖然回顧年度的營商環境充滿挑戰，但管理層致力控制成本，以維持集團的競爭力和提升市場地位。展望未來，集團將繼續提供優質服務以開拓優質市場的領域並為集團帶來更高收入，長遠而言為股東帶來更優厚的回報。」



有關永順控股香港有限公司

永順控股香港有限公司是總部位於香港的服務供應商，在香港專門提供環境衛生服務及航空餐飲支持服務。集團於1983年通過註冊成立永順清潔開始提供環境衛生服務。於1993年，集團成立威信滅蟲，作為獨立的蟲害控制服務供應商。為了多元化發展業務，集團自2013年起開始提供航空餐飲支持服務。



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