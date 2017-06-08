工商協進會理事長林伯豐主動透露，台塑集團總裁王文淵已請辭工商協進會常務理事，並同時向全國工業總會辭去副理事長職務。至於原因，林伯豐只強調「心知肚明」，但不願意具體對外說明，引發外界無限想像。

台塑集團總裁王文淵近期接連請辭工商團體職務，引發外界好奇關注。林伯豐表示，已專程慰留兩次卻沒能留住，王文淵只保留工商協進會會員身分。至於請辭原因，林伯豐透露，王文淵只說公務太忙。至於是否因台化在彰化燃煤電廠營運受阻而失望，林伯豐只說「心知肚明」，不願意進一步說明。

林伯豐強調，台化案以及台泥、亞泥礦權案都是工商界指標性案件。其中，台化電廠採燃煤發電，台電林口電廠也燃煤，為何台電可以增加在林口燃煤機組，台化卻多次受阻？希望政府能思緒清楚、考慮周到解決。另外，林伯豐也質疑，勞基法一例一休制度，為何公務員做不到，卻要求企業做。