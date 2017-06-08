▲台股 6 月 8 日開盤漲 5.94 點，加權股價指數以 10215.93 點開出，早盤在 10200 點以上遊走。（圖／NOWnews 資料照片）

台股今（ 8 ）日有上百家公司舉行股東會，其中又以台積電最受矚目，董事長張忠謀親自出席。台股今日開盤漲 5.94 點，加權股價指數以 10215.93 點開出，早盤在 10200 點以上遊走。各類股部分，早盤電子與金融皆小漲。個股部分，鴻海在平盤附近、台積電漲 0.24% 、大立光漲 0.63% 。

美股不受通俄門事件影響， 4 大指數 7 日全面收高。道瓊工業指數漲 37.46 點，漲幅 0.18% ，報 21173.69 點；以科技類股為主的那斯達克指數漲 22.32 點，幅度 0.36% ，報 6297.38 點；標準普爾 500 指數漲 3.81 ，漲幅 0.16% ，收在 2433.14 點；費城半導體指數漲 8.216 點或 0.74% ，指數 1118.297 點。

台北股市， 7 日小漲 3 點，守住 10200 點關卡，今日則有超過百家企業股東會登場，其中又以台積電最受矚目。台股今開盤漲 5.94 點，加權股價指數以 10215.93 點開出，早盤在 10200 點以上遊走。

各類股部分，早盤電子與金融皆小漲，有較大漲跌幅的有玻璃漲 0.8% 、油電燃氣類股跌 0.8% 。個股部分，鴻海在平盤 105 元附近、台積電漲 0.24% 來到 212 元、大立光漲 0.63% 來到 4795 元。南亞科強勢漲 1.7% 以上，來到 53.4 元。