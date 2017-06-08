韓元走弱 新台幣早盤貶破30.1NOWnews今日新聞 (2017-06-08 09:46)
美元持穩，韓元兌美元走弱，新台幣兌美元 8 日早盤也走貶，並貶破 30.1 元，不過，由於市場等待歐洲央行（ ECB ） 決策會議及英國議會選舉結果，交投趨向觀望，加上台股走揚，新台幣貶幅有限，目前在 30.1 元震盪整理。
美國聯邦調查局（ FBI ）前局長柯米在作證通俄案相關調查前夕發出聲明，儘管能源類股重挫，美股仍上揚，終場道瓊工業指數漲 37.46 點，收在 21173.69 點。台股 8 日開盤漲 5.94 點，加權股價指數以 10215.93 點開出，目前上漲 10 餘點。
國際匯市部分，美元持穩，韓元回貶至 1126 韓元兌 1 美元，日圓也偏弱，一度貶破 110 日圓兌 1 美元，目前在 109.9 日圓兌 1 美元盤整，而人民幣兌美元中間價來到 6.7930 元，較前一交易日貶值 72 基點。
至於新台幣，匯銀人士指出，在美元持穩下，新台幣兌美元 8 日以 30.115 元、貶值 2 分開出，隨後進一步觸及 30.129 元，但由於台股走揚，新台幣貶幅有限，目前在 30.1 元震盪整理。
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