▲亞洲貨幣兌美元表現牽動新台幣匯率走勢。（圖／NOWnews資料照）

美元持穩，韓元兌美元走弱，新台幣兌美元 8 日早盤也走貶，並貶破 30.1 元，不過，由於市場等待歐洲央行（ ECB ） 決策會議及英國議會選舉結果，交投趨向觀望，加上台股走揚，新台幣貶幅有限，目前在 30.1 元震盪整理。

美國聯邦調查局（ FBI ）前局長柯米在作證通俄案相關調查前夕發出聲明，儘管能源類股重挫，美股仍上揚，終場道瓊工業指數漲 37.46 點，收在 21173.69 點。台股 8 日開盤漲 5.94 點，加權股價指數以 10215.93 點開出，目前上漲 10 餘點。

國際匯市部分，美元持穩，韓元回貶至 1126 韓元兌 1 美元，日圓也偏弱，一度貶破 110 日圓兌 1 美元，目前在 109.9 日圓兌 1 美元盤整，而人民幣兌美元中間價來到 6.7930 元，較前一交易日貶值 72 基點。

至於新台幣，匯銀人士指出，在美元持穩下，新台幣兌美元 8 日以 30.115 元、貶值 2 分開出，隨後進一步觸及 30.129 元，但由於台股走揚，新台幣貶幅有限，目前在 30.1 元震盪整理。