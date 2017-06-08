（中央社記者鍾榮峰桃園2017年6月8日電）股后中華精測（6510）今天召開股東會，通過每股配發現金股利新台幣8元。



精測上午在桃園舉行股東會，也順利通過改選董事案，以及辦理國內現金增資發行普通股案。



觀察去年營運表現，精測總經理黃水可表示，半導體載板（Substrate/Interposer）與印刷電路板（PCB）在手機應用處理器測試已有7成以上市占率，藉此利基點，去年拓展推出微機電探針頭（MEMS Probe Head），結合這3項產品，提供一條龍微機電探針卡（MEMS probe card）服務，獲國際大廠青睞，為營收獲利帶來貢獻。



精測去年合併營收新台幣25.95億元，較前年成長50.43%；毛利率從前年51.63%提升到去年的52.17%；去年稅後淨利6.05億元，較前年明顯成長46.26%，去年每股稅後盈餘20.04元，前年EPS 14.77元。