信錦5月營收月增8% 旺季加溫中央社 (2017-06-08 09:36)
（中央社記者韓婷婷台北2017年6月8日電）信錦(1582)5月合併營收8.11億元，月增8%，較去年同期增加4%，三大產品線都見到增溫，法人預估6月營收可望維持加溫態勢，不過有年中盤因素，第3季進入產業旺季營運看俏。
信錦今年度1-5月累計合併營收為新台幣36.15億元，較去年同期略增1%，第2季營收相較第1季成長趨勢確立，季增幅在10%以上，獲利也將同步成長；展望第3季，由於進入產業旺季，整體營運將見到較顯著成長。
信錦第1季合併營收20.5億元，年成長1%，單季稅後淨利2.1億元，較去年同期增加38%，創下歷年同期新高，稅後淨利率約為10%，每股稅後盈餘(EPS)為1.35元。
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