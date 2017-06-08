日經：川普跛腳隱憂 夏普美國製造需深思中央社 (2017-06-08 09:57)
（中央社大阪8日綜合外電報導）夏普與台灣鴻海集團目前正考慮在美國設立用來組裝電視的大尺寸面板廠，不過，日本日經亞洲評論今天報導，這個可望收割政治利益的舉動恐也帶來相當風險。
日經亞洲評論指出，夏普與其母公司鴻海集團可望投入高達73億美元在這間10.5代面板廠，用來生產夏普預期於2018年計劃推出的8K電視。
但夏普與鴻海集團正在中國大陸廣州興建1間月產能9萬片的10.5代廠，目標2019年量產，雙方合資的(土界)顯示器株式會社則已在生產大尺寸面板，若再加上美國廠，等於他們的全球產能佈局增至第3家。
興建美國廠算是呼應美國總統川普（Donald Trump）政府的招手，此為川普將製造業工作機會帶回美國的主要政見。在美國製造面板，也可為這兩家面臨川普進口關稅威脅的亞洲公司提供保護傘。
不過，川普競選團隊當前陷入日益惡化的俄羅斯醜聞恐導致其政權跛腳，甚至無法落實其允諾的支持或關稅威脅。日經亞洲評論認為，若在美國設廠的邏輯消失，這兩家公司應重新思考他們的全球製造策略。（譯者：中央社許湘欣）1060608
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