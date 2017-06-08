每經記者 李少婷 每經編輯 楊 軍

5月26日，奧維通信（002231，SZ）收到控股股東及一致行動人通知，瑞麗市瑞麗灣旅遊開發有限公司（以下簡稱瑞麗灣）將從控股股東及一致行動人處受讓奧維通信27.95%股權，由此，瑞麗灣將成為奧維通信第一大股東，公司實控人將變更為董勒成。5天后，深交所以問詢函的形式要求奧維通信全面披露瑞麗灣的資金來源情況，並補充披露其控股股東景成集團或實際控制人的資金實力。

6月7日，奧維通信披露對深交所問詢函的回復。回復公告顯示，「景成集團資產規模大，資金實力強」，並披露景成集團2015年凈利潤為5.41億元。

公司公告顯示，瑞麗灣在此次收購中向外部借款10億元。然而，令人疑惑的是，國光股份（002749，SZ）2015年年度報告顯示，景成集團因「經營不善資金困難」，不能按期支付15萬元的貨款。

瑞麗灣的資金來源究竟怎樣，景成集團的資金實力究竟如何，究竟是哪一方的信息出現了偏差？《每日經濟新聞》記者於6月7日下午分別緻電奧維通信、景成集團，但均未獲明確回應。

董勒成控股景成集團

根據奧維股份6月7日披露的回復公告，瑞麗灣需支付的16.77億元交易對價中，瑞麗灣和控股股東景成集團及景成集團控制下的其他公司以自有資金出資6億元，瑞麗灣向雲南興龍實業有限公司（以下簡稱興龍實業）借款不超過5億元，其餘資金景成集團通過向銀行借款取得。

奧維通信提到，景成集團「資產規模較大、經營能力較強、資金實力雄厚」，景成集團2016年末資產總額為121.7億元，2016年實現營業收入41.84億元，實現凈利潤7.45億元，經營活動現金流量凈額為15.6億元。

從上述財務數據看，景成集團可謂業績優良，資本充足。不過，其仍然選擇從外部借款。

據奧維通信披露，6月2日，瑞麗灣已向興龍實業簽署借款意向書，約定向興龍實業借款不超過5億元用於支付部分股權轉讓款，暫定借款期限為2年，借款利息為年利率7.5%，利息每年支付一次，本金在借款到期一次性償還。

值得一提的是，董勒成是西南商界的「風雲人物」，其2016年以48億元的財富排在雲南富豪榜第五位。

董勒成控股的景成集團主營業務為航空、工程建築、醫療旅遊大健康。

同時，這位雲南富豪也頗受爭議。據《南方周末》報導，2007年12月，董勒成因捲入賭博案中，經審理宣判被判刑並處罰金。2014年，《每日經濟新聞》亦曾報導董勒成因涉行賄案被昆明市人民檢察院立案偵查。

奧維通信披露財務數據

據奧維通信披露的信息，景成集團2014年至2016年未經審計的財務數據中，營業收入、凈利潤均逐年上升，其中營收分別為22.84億元、28.12億元、41.84億元，凈利潤分別為2.2億元、5.41億元、7.45億元。

值得一提的是，因瑞麗航空而馳名的景成集團的凈資產收益率也呈現較高水平。景成集團2016年的凈資產收益率為17.28%，2015年該數據為15.79%。

另外，令人蹊蹺的是，奧維通信披露的信息中，景成集團2015年度營收為28.12億元，主營業務收入為27.9億元，凈利潤為5.41億元。但國光股份在2016年4月26日披露的2015年年度報告中提到，景成集團「因經營不善資金困難，不能按期支付貨款」，經雙方協商，景成集團用斯瑪特小汽車抵扣欠國光股份的貨款15萬元，但該車輛經二手車輛交易市場估價7.33萬元，致使國光股份形成債務重組損失7.67萬元。

一邊是超過5億元的凈利潤；另一邊是難以償還的15萬元貨款，景成集團2015年的經營情況到底如何？

6月7日，國光股份證券部人士向《每日經濟新聞》記者表示，因2015年經濟形勢不佳，國光股份向景成集團追償貨款，對方用汽車來抵賬，也損失了7萬多，但其並不清楚具體情況。

記者隨後致電景成集團，對方工作人員請示領導後向記者回應稱，收購上市公司資產的部分歸集團旗下公司瑞麗航空負責。而當記者問及集團公司的經營情況時，景成集團負責宣傳的工作人員表示「還是打電話問瑞航吧」。

記者又與瑞航品牌部負責人取得聯繫，對方回應稱，收購奧維通信股權事宜由景成集團「總控」，瑞航對相關問題不能作答，需要聯繫集團，「我們也不太清楚」。隨後，景成集團辦公室主任向記者表示，有專門的部門負責收購事宜。但由於其相關負責人出差，截至發稿，記者仍未能獲得回復。

此外，6月7日下午，記者多次致電奧維通信，但對方工作人員表示證代及董秘均不在，並向記者提供可供溝通的郵箱，記者發送相關問題至指定郵箱，但尚未獲得回復。