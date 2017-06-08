每經記者 鄭步春

本周三A股放量上漲，以中陽線一掃多日陰霾。截至收盤，上證綜指漲1.23%至3140.32點，深證綜指漲2.19%至1850.53點。中小板、創業板兩綜指分別漲2.18%、2.28%。由盤面看，個股普漲，但權重股相對平穩，小票、高送轉等品種表現更好一些。

在所有小票中，次新股可能是表現最為靚麗的。次新股的流動性較一般股票好得多，但若碰上熊市，這又會變成一個缺點，因無論跌到什麼位置，拋盤都可能沒完沒了。不過，次新股這種特徵決定了，在市場轉折時，哪怕是短期轉折，其爆發力也會較老股大一些。

「兜底概念股」周三仍有些表現，只是勢頭已有所趨弱，最新宣布「兜底」的幾家公司已不再動不動就漲停了。隨著大盤上漲，未來新加入「兜底」的公司按理說會減少一些，該題材受關注度有可能慢慢減弱。有些投資者可能有意參與此類個股炒作，對此我不太建議，畢竟在消息上普通投資者已經落後一步了。通常在大家都關注后，這類股的股價已經大幅高開，短期內也許並沒有多少續漲空間。

端午小長假后我比較看好市場，但節后首日大盤高開低走，且其後兩天多數個股殺跌。不過，我想了想仍堅持之前判斷，因我深信管理層不會允許股市再深跌，「處置風險的風險」已近乎是明擺著的事情了。假如股市仍跌，那麼幾乎可以肯定，更大的利好還會魚貫而出。

其實若仔細想想歷史，投資者大約應能明白——護盤與打壓只是方向相向，但本質上其實差不多。我記得以前政策面打壓股市時，往往會出些利空，但之後股市通常還會上漲一段時間，頑固得很。我覺得托市的邏輯與此相似，在連續利好刺激下，市場即便短期不領情，但最終還是會有起色。不過，無論托市還是打壓，大多隻能改變市場的中短期走勢，卻改變不了長期走勢。

既然大盤已經上漲，股權質押風險自然就會緩和些。如果股市能再漲一陣，市場或許就能緩緩進入良性循環。不過，目前市場可能仍處於敏感地帶，所以我估計有關方面近階段多半不會釋出利空，投資者暫無必要擔心。

對於A股市場中絕大多數投資者來說，買股票就是為了賣。不過，我建議投資者暫時不必急著出手，不妨等到多數人的膽子再次變大時再賣。彼時市場應有個特徵，那就是豪言壯語較多。

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