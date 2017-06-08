余豐慧

2017年5月底以來，在A股市場跌跌不休，大盤權重指數與個股嚴重背離，以及IPO爭議，股東減持新規實施等股市「故事」演繹得越來越精彩之時，突然傳來上市公司兜底式增持的倡議。

從6月6日午間到當日晚上，一天之內竟有10家上市公司密集發佈兜底式增持倡議的公告，從而一舉超過2015年下半年股市大動蕩時期的數量。據媒體統計，2015年共有11家公司發佈類似倡議，2016年僅有4家，而今年6月2日至6日晚間，發佈企業的數量猛增至15家。

乍一看，這絕對是一個非常好的現象。A股大盤指數走低，個股處在低位，上市公司增持回購自家公司股票無可厚非。

美股市場發生危機時，或者某家公司股價下跌過多時，在美上市的公司增持回購自家股票是「救市」的一種非常重要的做法。美國公司回購股票都是市場化的選擇，自動自發的增持回購。A股市場目前狀況也需要出現這種兜底市增持。

在A股市場的危機關頭，終於出現了自願兜底增持的上市公司，應該是可喜可賀的。

在一時興奮過後，細細分析卻發現這種兜底式增持背後竟然存在一大隱患。兜底式增持資金從哪裡來是個必須透明公開披露的事情。從披露的公開信息發現，「喊買」背後，多數公司存在高比例股權質押現象。

比如，雪人股份於5月25日公告，公司實際控制人林汝捷累計質押股份14138.63萬股，占其所持公司股份總數的78.40%。另外，第二大股東陳勝累計質押股份5377萬股，占其所持公司股份總數的84.16%。

科陸電子4月26日公告，實際控制人饒陸華處於質押狀態的股份累計數為57487.35萬股，占其所持公司股份總數的94.64%，占公司股份總數的40.86%。

星徽精密5月30日公告，控股股東星野投資已質押股份6852萬股，占星野投資持有公司股份總數的64.81%，占公司總股本的32.67%。

不再一一列舉。

一切金融風險的原罪是高槓桿融資。A股市場2015年的股市震蕩，從資金最終斷裂角度來看，是被瘋狂加槓桿推向大風險泡沫的。「兇手」是股市流動性瘋狂加槓桿。2017年初，險資風險凸顯的根本性原因也是瘋狂加桿杠，並且將股權質押循環往複融資。

歷史上最血淋淋的例子是美國20世紀20年代的股市瘋狂加桿杠融資，最終導致美國20世紀20年代末期與30年代的經濟金融大危機。

在20世紀20年代的美國股票市場，在那個「沸騰的20年代」，出現了令人難以置信的股票繁榮，所有的人都在買進和賣出股票。

這個瘋狂的牛市中購買者所依靠的大多數都是保證金。這意味著購買者只需支付部分現金就可以買到價格不菲股票，差額部分以新買的股票抵押作為支付。

1929年美國股市達到了幾近瘋狂的地步。當時，整個美國幾乎所有人都篤信股市永遠上漲，不會下跌。時任美國總統胡佛與時任美國財長奉行完全的商業主義，商業第一是胡佛政府所有政策的核心。

當1929年9月美國股市開始下跌時，胡佛以及財政部長都出來安撫股民說，美國經濟的基本面非常好，股市沒有下跌的基礎。同時商業大鱷洛克菲勒、摩根等都出來告訴民眾美國股市不會下跌，並且自己拿出了巨額資金來買漲托市，然而，這樣卻沒有阻止住10月的暴跌。原因何在呢？

那時由於政府給民眾傳遞的是經濟一片大好，股市鶯歌燕舞、永遠不會下跌的信號，因此，許多企業都不再做實業、開工廠，而是把資金全部用來炒股，很多人都是從銀行貸款炒股，並且把買來的股票抵押給銀行再進行多次貸款炒股。

然而，1929年9月美國股市開始下跌時嚇壞了銀行，銀行立即要求股權質押貸款炒股者歸還貸款。銀行越逼越緊，炒股者只有賣掉股票還款，結果越賣股市越跌，越跌銀行逼債越緊，投資者拋售股票，股市暴跌。終於在1929年10月份，美股市場崩盤了。

胡佛沒有想到，民眾也沒有想到，財大氣粗的洛克菲勒、摩根投入巨資也沒有挽救美國股市崩盤的命運。接著世紀罕見的經濟大危機爆發了。

這個歷史教訓一定要汲取。不要埋怨說減持要管，增持也要管啊？關鍵在於是如何減持，又是如何增持的？法制制度與風險既是照妖鏡，也是底線。