每經記者 袁東 每經編輯 謝欣

6月7日滬深兩市雙雙上漲，上證指數上漲1.23%，深證成指上漲1.96%，其中中小板指數大漲2.22%。

伴隨指數的上漲，兩市成交額也明顯放大。

每經投資寶（微信號：mjtzb2）注意到，此前多次精準抄底的港資在7日兇猛掃貨深市A股，深股通凈買入金額甚至創出了今年的新高。

而港資掃貨深圳A股還是延續了此前的風格，就是瞄準行業領先的價值白馬股，如7日凈買入最多的就是美的集團。

深股通凈買入額創年內新高

深港通自去年12月開通之後，並不如滬港通開通時那麼熱烈。至7日前，其北向的深股通平均每日凈買入額僅6億多元。

此前就有分析人士表示，港資對深市股票較為謹慎，一方面是深市股票估值相對較高，另一方面是由於深港通剛剛開通，港資對深圳A股還需要慢慢熟悉。

不過隨著A股指數的回調，截至6月7日收盤，深市主板的平均市盈率已下降至24.62倍，中小板及創業板的平均市盈率也分別降為40.82倍和50.09倍，相對於此前的高估值還是有所降低。而深港通開通也有半年，港資對深圳A股也有所了解。

在7日，深證成指上漲接近2%，港資的活躍度也明顯上升，港資通過深股通凈買入深圳A股的金額也達到了17.43億元，這是2017年該數據的新高。此前在5月4日，深股通的凈買入額為16.15億元。此外，加上7日滬股通凈買入金額的5.12億元，所以滬、深港通的北向凈買入額達到了22.55億元。

狂買三大白馬股

此前港資通過滬股通就偏愛白酒、金融等價值白馬股。而在7日，港資掃貨的邏輯還是這個套路。

港資深股通凈買入前三名的分別是美的集團、格力電器和海康威視，分別凈買入3.51億元、3.08億元和2.53億元。

每經投資寶（微信號：mjtzb2）注意到，上述三隻港資大量買入的個股在7日都分別創下了各自股價的歷史新高。

另外每經投資寶（微信號：mjtzb2）還發現，港資對上述三隻個股並非是心血來潮的掃貨，而是長期漸進式地買入。雖然深港通僅開通半年，但是港資至今已經買入了上述三隻個股大量股份。

截至6月6日，港資通過深港通持有海康威視、格力電器、美的集團的股份分別佔三股在深交所上市及交易A股總數的5.88%、4.73%和4.71%。

另外，6月7日港資通過滬股通凈買入較多的上海A股是方正證券，凈買入額達到了2.4億元。