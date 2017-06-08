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作者 | 林默, 微信公眾號：花兒街參考（ID：zaraghost）

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「去吧，年輕人愛拼才會贏，現在是難得的投資好機會，賺了錢你拿著，虧了算我的」，一個五十多歲的男人盯著我的錢包，用力點了點頭。

你們說，這年頭聽到這話感動不感動？敢動不敢動？動不動？更讓人感動的是，說這話的不是我爸，而是我老闆。

於是這就不僅是感動不感動的問題了，而是不敢不動。

相信你們也都聽說了，前兩周A股摔得不輕。A股這貨這麼多年都是這樣的，在哪兒跌倒，一定不在哪兒爬起來，還要往泥坑更深處滾一滾。

偶們公司，作為一家理性投資者都應認清它實力的公司，作為一家應該被價值投資者珍視的公司，在A股的這記跟頭中，比他跌的還狠。連著滾出幾個跌停板，直接摔掉了30%的市值。

作為公司的一名普通員工，其實這跟我也沒毛線關係。公司是我家這個概念，就跟啥啥是我母親一樣。平時他們也沒真地把我當家人和兒子對待。

股價下跌，那公司的大股東們就堅持一下唄。低下高貴的頭，當一棵謙卑的韭菜，默默成長，等待下一個春天。

在A股混了這麼多年，這點兒基本素養總是有的吧。

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可是我發現，他們真的沒有這樣的素養。

公司董事長焦慮地站在人群中，舉起手臂高呼「同志們，公司到了被錯殺的危險時刻。作為一個family的家人，大家要團結起來。給你們兩天時間買進公司股票。凡是這兩天買進，12個月內不拋售的，掙了錢算大家的，萬一賠了錢我來承擔大家的損失」。

台下響起一片稀稀拉拉的掌聲。

我們都知道，董事長是質押了他手裡的公司股票的。股價再這麼跌下去，他是要爆倉的。

借錢把股價拉上去？天了嚕，那得多高的資金成本啊。

號召員工買入，無息貸款啊。而且表明了公司內部對股價的強大信心，二級市場那風吹韭菜就會有跟進的。

萬一偶們真的賠了錢，老闆的賠償承諾兌現不兌現是一回事兒，就算兌現了，賠的這點兒錢也跟爆倉的損失沒法比。

董事長，就是特別的懂事兒。把跟別人借錢，說的跟支持你創業似的。

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也許你要說，我們家董事長，真的是個天才啊。不不不，他並不是第一個振臂一呼的人。

號召自己人接盤的事兒，前面已經搞過好幾波了，只不過我們的董事長剛剛開悟而已。

比如住在隔壁的奮達科技和凱美特氣，他們就是老司機了。早在2015年，他們就對員工發出過增持倡議，而且當時的效果相當不錯。

2015年9月8日，凱美特氣實際控制人祝恩福提出「兜底」倡議時，公司股價在11.78元。

在員工的增持示範下，二級市場的跟隨非常給力。公司股價在當年11月衝上15.09元的高點。不過到了員工持股12個月的2016年9月8日，股價回到了11.36元。

如果員工聽了領導的話，持股到12個月後，肯定是虧錢的。不過為了那塊八毛的，你好意思找領導嗎？再說組織可不是沒給過你賺錢的機會。

再比如在2015年5月21日，股價曾衝上327元的暴風科技，在當年7月迎接了6個跌停后，公司實際控制人馮鑫也許是沒意識到發生了什麼，也許是清晰地意識到發生了什麼，他在7月16日喊話說，公司員工在2015年7月17日至7月21日期間增持股票，並連續持有6個月的，損失由其兜底。

2015年7月17日，馮鑫呼籲員工的護盤日，暴風科技的收盤價是181.61元。那是再也沒回去的高點，直至今日27元左右的股價。

員工買了多少，兜沒兜底，市場跟進了多少，我就不知道了。

再再比如有統計顯示，自2016年以來，共有222家上市公司完成員工持股計劃，一半以上的個股出現浮虧。其中，雲圖控股的員工，通過華泰家園8號集合資產管理計劃，購買1249萬股，資金約2億，購買成本攤薄后平均15.93元。二級市場上，昨日收盤價為7.92元，目前員工持股計劃浮虧高達50.28%。

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看著這樣前赴後繼的案例，你說我們想買嗎？可是老闆看著呢呀，公司的小秘書已經把郵件發給我們，要統計大家的認購數量。

好在，這年頭的內部講話，有一大半是說給外面的人聽的。

好在，上市公司員工是有限的，韭菜是無限的。員工的苦痛記憶是綿長的，韭菜的記憶是短暫的。

我們還在猶豫著填寫購買意願的表格，忽然一道火紅的閃電劃破長空，二級市場收聽了董事長的講話異常興奮，現在公司股價漲停了。

不是親身經歷真的難以相信，原來增持提升股價並不一定要靠錢完成，靠嘴就可以。

隔壁家老王老李看到我們這一篇講話拉動的漲停板，也都坐不住了，於是從六一兒童節開始，先後有近20家上市公司的大股東、董事長，都做出了這樣激情滿滿的號召與承諾。

他們也都不同程度地收穫了漲停、大漲、微漲，最次的也扭轉了股價崩壞的局面。

如果你用心去查資料，會發現他們中的大部分人，都是質押了自己手中的股權的。沒有比這更有真金白銀價值的振臂一呼了。

一個人，一群人乃至一個市場，都是不能脫離他的慣性的。在A股曾經的辣么多概念崩塌的當下，我們在崩塌中找到了一個新概念，兜底概念股。

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