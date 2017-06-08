中新網杭州6月7日電(宋唯嵐)7日晚，2017亞洲時尚聯合會中國大會在浙江杭州開幕。在為期三天的活動中，來自中國、日本、韓國、新加坡、泰國、越南6個國家的時尚協會領頭人、服裝企業家、設計師代表共300餘人，將圍繞「互聯網+時代的無國界時尚」主題開展對話交流。

亞洲時尚聯合是由中國服裝設計師協會、韓國時尚協會、日本時尚協會於2003年共同成立的國際時尚組織。后新加坡紡織與時尚聯合會、泰國服裝製造商協會和越南紡織與服裝協會先後加入。該組織致力於亞洲國家生活文化交流和振興時裝產業，為各國提供了常設性的交流合作平台，推動了亞洲時尚界的緊密聯繫和協同發展。

2017亞洲時尚聯合會中國大會現場。 宋唯嵐 攝

2017亞洲時尚聯合會中國大會現場。 宋唯嵐 攝

現亞洲時尚聯合會每兩年舉行一次年度大會，由各成員國輪值主辦。而本次2017亞洲時尚聯合會中國大會，由中國紡織工業聯合會支持，亞洲時尚聯合會、中國服裝設計師協會與杭州市餘杭區人民政府主辦。

據了解，本次活動由開幕式、2017亞洲時尚聯合會中國大會論壇、實地參觀等內容組成。其中，大會論壇又分為「聚焦時尚產業在互聯網+時代的生存現狀及未來」和「聚焦無國界化時尚」兩場分論壇。

7日的開幕式上，亞洲時尚聯合會日本委員會主席平井克彥表示，杭州時尚產業發展迅速，亞洲時尚產業需要杭州的力量。而此次中國大會也將為加強各國交流、彙集智慧提供巨大契機。

亞洲時尚聯合會韓國委員會主席元大淵認為，時尚焦點正實現著從巴黎、米蘭到亞洲的轉變，希望該會議為各國設計師們提供互相啟發、交流思想的平台，最終向世界展示亞洲時尚產業在線上和線下的潛力。

開幕式上，主辦方還宣布將亞洲時尚聯合會中國委員會秘書處設立於杭州市餘杭區臨平新城藝尚小鎮，該特色小鎮同時被授予「亞洲時尚設計師創業基地」稱號，將為亞洲時尚聯合會設計師提供創業空間。此外現場還為入駐杭州藝尚小鎮的設計師舉行了授牌儀式。

杭州市委常委、餘杭區委書記毛溪浩表示，這是一次屬於亞洲時尚界的盛會，更是一扇向亞洲各國展現中國時尚文化和時尚產業的重要窗口。杭州和餘杭歡迎各國設計師朋友、優秀時尚企業潛力落戶，凝聚合力唱響亞洲聲音、推動世界時尚。(完)