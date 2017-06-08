聯合國報告：中國首次成為全球第二大投資國北京新浪網 (2017-06-08 00:57)
中新網北京6月8日電 (韓成功)聯合國貿易和發展會議(以下簡稱「貿發會議」)7日發佈的《2017年世界投資報告》顯示，中國2016年對外投資飆升44%，達到1830億美元，這是中國在該報告中首次成為全球第二大對外投資國。
聯合國報告稱中國首次成為全球第二大投資國(資料圖片) 中新社記者 陳文 攝
貿發會議是聯合國大會常設機構之一，是審議有關國家貿易與經濟發展問題的國際經濟組織，每年編寫併發佈《世界投資報告》。
今年的報告稱，由於全球經濟增長乏力，同時經濟政策及地緣政治存在重大風險，2016年全球外國直接投資(FDI)流量下降2%，降至1.75萬億美元。但報告同時預計，全球FDI將呈溫和復甦勢頭，前景審慎樂觀。全球FDI將在2017年增長5%，達1.8萬億美元。
亞洲發展中經濟體FDI流入量在2016年下降15%，至4430億美元，是自2012年以來的首次下降。但中國對外資的吸引平穩發展，2016年FDI流入量1340億美元，較上年微降1%，仍居全球第三位。
值得注意的是，中國2016年對外直接投資創歷史新高，首次成為全球第二大投資國。相比之下，亞洲其他次區域和主要對外投資經濟體的流出量卻大幅下降。
該報告主編、貿發會議投資和企業司司長詹曉寧在報告發佈當天的解讀中稱，中國對外投資進入了高速增長階段，但仍面臨投資保護主義等挑戰；而由於全球FDI流量增長有限，以及中國生產要素成本優勢減弱等原因，中國吸收外資近幾年不會有大幅增長。(完)
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