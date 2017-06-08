中國民族汽車品牌紅旗加入豪車市場爭奪戰北京新浪網 (2017-06-08 00:43)
中國民族汽車品牌紅旗加入豪車市場爭奪戰
中新社長春6月7日電 （記者 李彥國）記者7日從中國一汽集團獲悉，最具代表性的中國民族汽車品牌紅旗正在各個領域實現創新發展，意在加入高檔品牌領域爭奪戰。
資料圖：紅旗轎車 中新社記者 王駿 攝
按計劃，到2020年紅旗將推出8款新品，覆蓋從B級到E級轎車、SUV以及高端商務禮賓車等各個細分市場。
近年來，以奧迪、寶馬、賓士為首的豪車品牌在中國車市的競爭趨於白熱化。在此背景下，以紅旗為代表的中國自主品牌亦在謀求進入私人豪華車領域，分得一杯羹。
今年4月，紅旗開展了首輪經銷商招募工作，最終入圍的21家4S店實現了對中國18個省、市、自治區的覆蓋，且入選的經銷商均為擁有雄厚實力的中國百強經銷商。
截至目前，紅旗已經形成三大平台、16款車型的產品研發矩陣，高競爭力產品將陸續投放。
據一汽集團介紹，在洞察並把握消費者需求的基礎上，一汽決定為紅旗品牌增添更多更具時代感的年輕化要素，以融合經典與現代元素的全新視覺呈現品牌形象。
中國第一汽車集團公司副總經理邱現東表示，在未來發展的過程中，將堅持打造紅旗這個「金字招牌」，將其做強、做優、做大。
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