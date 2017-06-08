新浪美股訊 日期:6月8日訊，美國兩位最高級情報官員均拒絕透露總統唐納德·特朗普是否曾要他們幫忙，阻止聯邦調查局調查俄羅斯在2016年美國總統選舉中扮演的角色。

國家情報總監Dan Coats和國家安全局局長Mike Rogers說，他們不會公開回答參議院情報委員會一位資深民主黨人有關特朗普是否干涉了調查的問題。

Rogers說，從來沒有人指示他或向他施壓， 讓他做任何非法的事。Coats重申自己上個月的證詞說，他不認為公開分享他與總統的談話細節是「適當」之舉。

「我從來沒有被指示做任何我認為是非法的事情，」Rogers說，「我不記得有感受到任何壓力。」在民主党參議員Mark Warner追問下，Rogers說他堅持自己原來的說法。

Warner是在討論美國監視計劃的聽證會上提到這個問題的。《華盛頓郵報》周二晚間發表報導稱，總統曾詢問Coats是否可以插手讓科米在涉及俄羅斯的調查上讓步，而當時調查已觸及被解僱的總統國家安全顧問邁克·弗林。