新華社北京６月７日電 金磚國家媒體高端論壇７日在北京拉開帷幕。來自金磚五國的２５家媒體機構負責人圍繞「全媒體創新與媒體發展」「媒體義務與社會責任」等議題深入研討。

相關人士在接受新華社記者採訪時表示，金磚國家媒體合作將有助於新思想、新理念的有效傳播，推動金磚國家人民的相互了解與友好合作，提倡一個和而不同的多彩世界。

巴西著名智庫瓦加斯基金會中巴研究中心主任埃萬德羅·卡瓦略認為，目前許多新興市場國家大多隻能通過歐美髮達國家媒體的資訊來了解世界。金磚國家應該進一步開展媒體交流與合作，使民眾能夠獲得更大量、更客觀的信息，了解在其他金磚國家誕生的新理念、新思潮，跟上在其他金磚國家蓬勃發展的新的生活方式。

卡瓦略說，在北京舉行的金磚國家媒體高端論壇將有助於推動實現一個和而不同的多彩新世界，尊重各國文化多樣性，尊重各民族的不同特性。金磚國家媒體要攜手合作，展示我們各國人民精彩的、多樣化的生活方式，找到我們人民之間的共性和特性。這將是金磚國家媒體對世界作出的卓越貢獻。

俄羅斯政府機關報《俄羅斯報》的代表正在北京參加金磚國家媒體高端論壇。該報中文編輯室高級編輯埃莉奧諾拉·洛尚表示，中國和俄羅斯的雙邊關係以及金磚國家彼此間的關係近年來快速發展，特別是中俄雙邊合作不斷加強，這種趨勢在中俄社會的很多方面都有體現，例如兩國間高層持續互訪，彼此造訪的中俄遊客人潮湧動。

「對中俄以及金磚國家媒體來說，進一步加強新聞合作非常重要。金磚國家都希望讓國民閱讀、觀看對全球新聞的客觀真實報導，因此我們希望在北京舉行的金磚國家媒體高端論壇能促進金磚國家媒體間的團結合作，進一步推動新聞信息交換，加強金磚國家各類媒體的新聞資源共享。」洛尚說。

巴西《商業導報》總編馬科斯·德奧利維拉說，金磚國家在經貿領域的合作日益加強，金磚國家新開發銀行的創立就是鮮明的例子。與此相對應，金磚國家媒體之間也應該加強直接交流與合作，加強新聞信息交換，推動人文交流。這不僅有助於加強金磚國家相互認知，也將有助於推動全體新興市場國家之間的合作。

本次高端論壇以「深化金磚國家媒體合作，促進國際輿論公平公正」為主題，由新華通訊社倡議並聯合巴西、俄羅斯、印度、南非主流媒體共同發起。

印度報業托拉斯、亞洲新聞國際通訊社、《商業旗幟報》、印度展望網站、《北印度報》等印度主流媒體近期都報導了金磚國家媒體高端論壇在北京召開的消息，介紹了論壇議程、主題、攝影展等內容，並期待通過完善金磚國家主流媒體高端對話平台和高效協調機制，推動金磚國家媒體創新，促進國際輿論公平公正，展示金磚國家發展合作成就。（參與記者：陳威華、趙焱、欒海、胡曉明）