經合組織預計今明兩年全球經濟將加速增長北京新浪網 (2017-06-08 00:36)
新華社巴黎６月７日電（記者韓冰）經濟合作與發展組織（經合組織）７日發佈半年一度的經濟展望報告說，預計全球經濟增長率今明兩年將分別升至３．５％和３．６％。
經合組織預計，美國今明兩年經濟增長率將達２．１％和２．４％，日本經濟增長率預計為１．４％和１．０％，歐元區經濟增長率預計保持在約１．８％。此外，印度今明兩年經濟增長率預計達７．３％和７．７％，巴西今年經濟增長有望轉為正增長，明年預計可達１．６％的增速。
經合組織還指出，在來自中國的外需以及本國投資改善等因素推動下，印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞、泰國等亞洲新興經濟體的內需將保持堅實增長。
經合組織還預計，全球貿易今明兩年增長預計可達４．６％和３．８％，明顯高於近三年來歷年增幅。
經合組織當日在新聞公報中也指出，全球經濟增長「儘管變得更好，但還不夠」。經合組織秘書長安赫爾·古里亞說，全球經濟儘管出現改善跡象，但增長水平較全球金融危機之前仍有明顯差距，他呼籲各國採取更有力的可持續政策，共同推動包容性增長。
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