新華社昆明6月7日電（記者姚兵）記者從中國石油天然氣集團公司了解到，中緬原油管道原油7日上午抵達位於雲南省安寧市的雲南石化。

中緬原油管道項目是中緬油氣管道合作項目之一。2013年7月，天然氣管道正式投產並順利通氣，截至目前已向我國供氣約140億立方米。中緬原油管道設計輸量1300萬噸/年，原油於5月19日由雲南瑞麗進入中國。

從雲南省瑞麗市入境后，天然氣管道延伸到廣西貴港，原油管道直達位於雲南省安寧市的雲南石化。未來，中緬原油管道原油將在雲南石化就近加工銷售，以滿足我國西南地區成品油和化工產品需求。