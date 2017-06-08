中緬原油管道原油抵達雲南石化北京新浪網 (2017-06-08 00:36)
新華社昆明6月7日電（記者姚兵）記者從中國石油天然氣集團公司了解到，中緬原油管道原油7日上午抵達位於雲南省安寧市的雲南石化。
中緬原油管道項目是中緬油氣管道合作項目之一。2013年7月，天然氣管道正式投產並順利通氣，截至目前已向我國供氣約140億立方米。中緬原油管道設計輸量1300萬噸/年，原油於5月19日由雲南瑞麗進入中國。
從雲南省瑞麗市入境后，天然氣管道延伸到廣西貴港，原油管道直達位於雲南省安寧市的雲南石化。未來，中緬原油管道原油將在雲南石化就近加工銷售，以滿足我國西南地區成品油和化工產品需求。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
BUNNY 手提包．neo 手提包．elmo 手提包．WD 手提包．DAKS 手提包．Hello Kitty 手提包．COACH 手提包．PM 手提包．ECO 手提包．帆布 手提包．Arena 手提包．JJL 手提包．BURCH 手提包．大手提包．Lady 手提包．A4 手提包．JUSBY 手提包．KEITH 手提包．LONGCHAMP 手提包．Diana 手提包．look 手提包．FURLA 手提包．Dior 手提包．MIU 手提包．SOHO 手提包．Lynx 手提包．agnes b. 手提包．多功能 ipad 手提包．DAAD 手提包．E ya 手提包
波斯灣版無間道：卡達被孤立，為的就是這口氣！【北京新浪網】
動物園股權糾紛 活驢喂虎【北京新浪網】
與卡達斷交國家增至8個 航班停飛殃及池魚【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》