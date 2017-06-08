中新社上海6月7日電 (記者 許婧)上海市質量技術監督局7日揭牌了「上海品質」標誌。「上海品質」建設工作由此正式啟動。

這也意味著「上海品質」不單單是一個質優價美的代名詞，更是一個具體的標準、評價、品牌體系。

上海是中國近代民族工業和民族品牌的發祥地、集聚地。經歷二十余年的發展，上海已形成了一個名牌集群，名牌數量從1995年的152項增加至目前的1191項，湧現了上海電氣、榮威、紅雙喜、老鳳祥等一批有核心競爭力的自主品牌。

當天發佈的「上海品質」標誌，標誌主體部分由青銅器回紋構成，其創意來源象徵著對中國傳統工藝的致敬與傳承。而「品」字型的輪廓，則代表了傳承至今的匠心精工的品質追求和精益求精的品格態度。「上」字隱藏在整個標誌的核心之處，點睛「上海品質」含義。

上海市質監局副局長朱明表示，「上海品質」建設工作的核心是提高質量和核心競爭力。上海將引入國際通行的合格評定方式，創新開展上海品質認證，促進質量提升，培育上海特色品牌，重塑「上海品質」的金字招牌。

根據計劃，通過開展「上海品質」建設工作，2020年將發佈實施一批國際先進、國內一流的產品標準和服務標準，形成充分體現上海特點和質量水平的上海品質標準體系；在一批具有重要影響力的行業、企業開展「上海品質」認證，形成社會廣泛認同的「上海品質」評價體系；培育一批具有市場價值和上海城市文化內涵的高品質產品和服務，形成製造業、服務業多元發展的上海品質品牌體系。(完)