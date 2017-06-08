每經記者 趙成 每經編輯 楊翼

由於日本愛信的變速器供應能力不足，廣汽傳祺GS8的產量將調低至每月約7000輛，預計10月起恢復正常配套供應。

「GS8自上市以來一直賣得很好，我們也沒有太多庫存，但一個星期怎麼也能提到車了，自從『變速箱』事件出來后，如果想提到顏色和配置均符合心意的新車，至少要等一個月。」北京一家廣汽傳祺4S店銷售人員對《每日經濟新聞》記者說。

廣汽集團花重金打造的傳祺GS8在去年10月上市后，迅速成為自主品牌SUV陣營的一匹黑馬，成功搶佔16萬~20萬元區間市場，今年4月其銷量更是超過萬輛，成為自主品牌向高端突圍的典型。

搶佔合資品牌市場空間后，自主品牌向上發展遇阻也接踵而來。國產自動變速器產量不足，大量依賴進口變速箱仍非常普遍。自主品牌憑藉SUV實現銷量和品牌雙提升，導致「幸福來得太突然」，但缺乏對核心動力總成的技術掌控能力，自主品牌未來發展仍存在一定風險。

GS8銷量超預期帶來「煩惱」

低估銷量導致備產不足是造成「被限產」的主要原因。廣汽集團總經理馮興亞曾表示，「我認為，這是供應商在提供零部件過程中遇到的暫時性問題，與GS8車型超預期有很大關聯。我們當時規劃每個月的銷量是3000多輛，而實際上過萬（輛）。」

乘聯會數據顯示，今年前4月，廣汽傳祺累計銷量16.3萬輛，GS8車型銷量3.6萬輛，佔整體銷量的22.3%，並在上市6個月後，位列廣汽傳祺全系車型銷量第二。

實際上，GS8車型熱銷后，廣汽方面快速調整其銷量目標，希望今年能達到10萬輛銷量，體現出對該車型的重視程度。

「GS8今年4月的銷量已破萬輛，且仍有很大上升空間，但由於上游變速器生產企業的產能問題，導致GS8被迫限產，從表面上看影響了整體銷量，失去了部分市場份額，但從長遠來看，損失的是品牌價值。」一位廣汽傳祺經銷商負責人向記者表示，「被掐住脖子的自主品牌很難向上。」

事實上，廣汽傳祺的遭遇不是個案。「幸福的煩惱」背後暴露出的是，自主品牌汽車過度依賴國外品牌自動變速器產品所面臨的「被限產」尷尬。

業內有分析指出，由於國內多數整車企業認為搭載國外品牌自動變速器產品更加穩定，配套后整車風險更小，因此選擇與國外自動變速器企業合作，這也直接導致國外自動變速器企業產能吃緊，是最終造成自主品牌「被限產」的主要原因。

「瓶頸待破」

眾所周知，由於結構複雜、研發成本高、零件加工難度大等原因，自動變速器一直以來都是制約我國汽車工業發展的一個瓶頸。而過度依賴國外品牌產品，使國內車企面臨的風險也在加大。

公開資料顯示，目前，自動擋車型銷量早已佔據汽車總銷量的半壁江山。2015年，我國乘用車產銷均超2400萬輛，其中一半以上屬於自動擋車型，而這部分車型中絕大多數使用的自動變速器是日本愛信、德國采埃孚、美國博格華納等跨國公司的產品，國產自主品牌自動變速器的裝車規模僅為約50萬台。

「目前，我們在AT、CVT、DCT等自動變速器的關鍵技術上都已尋找到突破口，但變速器內的一些關鍵零部件還不能完全自主，因此產業配套能力還不是足夠強。而像變速器這樣的高精度產品，有量才會有質，如果量上不來，產品質量穩定性和一致性就難以保證。」北京航空航天大學汽車工程系科研副主任徐向陽在接受《每日經濟新聞》採訪時表示。

「如此一來，變速器企業缺乏自信，整車企業不願承擔風險，最終導致國產自動變速器產品上量難。」徐向陽進一步解釋稱。

如今，隨著山東盛瑞、上汽齒輪總廠等企業快速成長，自主品牌自動變速器產業已在向高速穩健發展期過渡。

「經過多年努力，我國自主品牌自動變速器在2016年實現了100萬台以上銷量，佔據10%的市場份額，這足以證明，我國自主品牌自動變速器產業已進入厚積薄發階段。」中歐協會齒輪傳動產業分會秘書長李盛其向記者表示。

「目前，從自主變速器廠商的規劃投入來看，產能滿足自主品牌車企的需求不成問題，預計到2020年，自主品牌自動變速器產能規模可達到750萬台。」李盛其進一步指出，「如果按這個勢頭，且自動變速器企業與自主品牌主機廠攜手把產能都利用上，到『十三五』末，我國自主品牌自動變速器完全有能力與歐美、日本等外國企業平分天下。」

自主變速器進入發展機遇期

儘管中國汽車正在走出「能力越弱越依賴」的怪圈，但對於剛剛進入正軌的自動變速器產業而言，如何順利與主機廠，特別是自主品牌主機廠攜手，迅速上量，是擺在行業面前最實際、最棘手的問題。

中國汽車工業協會的數據顯示，去年，中國品牌乘用車共銷售1052.9萬輛，同比增長20.5%，占乘用車銷售總量的43.2%。

在李盛其看來，隨著國產自主品牌汽車銷量逐漸走強，自主品牌自動變速器也將迎來機遇期，如不想方設法抓住機會佔領市場，我國自動變速器產業或將重蹈「但求所在、不求所有」的覆轍。」

廣汽研究院常務副院長吳堅也表示，「未來，國產自主品牌車型一定會更多採用自主品牌變速器產品，這毋庸置疑，但國產自動變速器在設計、效率、動力、零部件水平、品控等與國外產品還存在一定差距，而要真正實現整體趕超，至少還需要3年時間。」

「由於經驗不足，變速器企業可能會出現差錯，但這些差錯並不致命，國外品牌變速器能夠達到如今的水準，其經驗也是產品在使用中逐漸積累起的。」李盛其對《每日經濟新聞》記者分析稱，「如果整車廠能夠與自動變速器企業一起深入探討、相互了解，整車廠之前形成的國產自動變速器不行的老觀念一定會打破。」

目前，雙方合作已開始。據記者了解，明年，廣汽傳祺將推出一款搭載國產自動變速器的車型，同時整車成本也將下降15%~20%。對此，吳堅表示，在著手使用自主品牌自動變速器的同時，也要幫助消費者建立對國產變速器的信心。