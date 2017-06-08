每經記者 張明雙 每經編輯 楊 軍

海歸創業者面臨「再本土化」問題，很大一部分海歸創業者由於對國內的政策規定、特別是對金融工具和融資方式等不熟悉，導致其創新創業較難成功對接國內資本市場，因而屢遭挫折甚至失敗。

在此背景下，武漢股權託管交易中心與湖北省留學生聯誼會合作，推出了為海外留學回國人員創新創業量身打造的全國首個「海外留學回國人員創新創業板」(以下簡稱海創板)。

6月7日，「海創板」在湖北武漢股權託管交易中心正式啟動，首批30家戰略性新興產業企業集體登錄湖北區域性股權市場掛牌交易。

吸引海外留學人員回國創業

武漢股權託管交易中心董事長龔波表示，「海創板」的最大特色是通過集聚效應、羊群效應吸引海外留學人員回國創業，搭建區域性股權市場與海外科學技術、資本等生產要素有機對接的橋樑。「海創板」還為海歸雙創企業制訂「資本市場成長路線圖」，幫助企業有序轉入新三板或更高層級的滬深交易所市場及境外資本市場上市，並以此帶動更多的海外高層次人才、更多的國際前沿科學技術等生產要素資源到湖北落地生根。

在「大眾創業，萬眾創新」的背景下，海外人才回國創業漸成趨勢。湖北省留學人員聯誼會會長曾支農介紹，目前湖北全省海歸人員已達10萬多人，海歸創辦或發揮骨幹、核心作用的各類企業2萬多家，聚集優質項目近萬個，此次首批掛牌「海創板」的30家企業就是其中的傑出代表。

據悉，這30家企業主要涵蓋新一代信息產業、生物醫藥、新材料、現代服務業、文化傳媒、保健食品等戰略性新興產業，擁有自主知識產權、專利數量達62項，掌握並引進了全球較多領域生產研發的關鍵技術，部分企業的核心競爭力達到了所在行業國內首創及國際領先水平。

2005年回國發展的湖北精華紡織集團有限公司總經理胡振華介紹稱，近年來全球經濟已進入增速放緩的新常態，實體經濟面臨較大的挑戰，尤其是資金方面，大家都要轉型升級，需要更加專業的技術支持和更雄厚的資金推動力，這是掛牌海創板的意義所在。

武漢科碼軟體有限公司總經理顏槐表示，公司以海歸人員為骨幹核心，專注於VR、AR等虛擬技術已十余個年頭，目前行業等到了春天的來臨，公司多次想進入資本市場，最後都因為各種各樣的原因未能如願，而現在推出的海創聯盟、海創基金及符合公司發展的海創貸等，都能快速推動公司的發展，希望藉助這一契機取得一定的成績。

海歸與民企結合是發展方向

在具體措施方面，「海創板」將重點從聚攏相關資源、投資融資對接、上市轉板培育等方面，為海創企業提供全流程、專業化、梯級型的立體服務。曾支農還透露，繼「海創板」啟動后，湖北省還將繼續規劃完整的海歸雙創企業服務體系，有序培育湖北省內的海創企業，包括設立海創基金，解決海創企業融資難的問題；建設湖北省海創大數據平台；組建產業大聯盟，把央企、國企、上市公司、海歸企業整合在一起；建設中華海歸村(海歸小鎮)，定義為全球海歸總部。

「海歸人員有技術，有人才，但是缺資金，缺市場，以及對本土環境不熟悉。」中國留學人員聯誼會副會長王輝耀認為，海歸與民營企業結合是非常好的發展方向，海歸村、海創板都是把海歸人才和當地企業結合起來，實現優勢互補。

「『海創板』將著力解決海歸創業者『再本土化』和對接國內國際金融資本市場過程中遇到的問題，順暢對接國內國際資本市場。」龔波表示，本土企業有人脈優勢、市場優勢，海歸企業有國際視野、先進的技術和企業理念，海歸企業如何和本土企業優勢互補，是非常需要服務的。

6月6日，《光明日報》發表題為《繼續完善區域性股權市場》的文章中提到，截至2016年底，全國共有40家區域性股權市場，共有掛牌企業1.74萬家。