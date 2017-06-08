每經記者 陸佳麗 每經編輯 楊 翼

6月3日，榮威ERX5在深圳上市，新車共推三款車型，官方指導價為27.18萬~29.68萬元，扣除補貼后的售價為19.88萬~22.38萬元。此外，新車在部分限購城市還享受免費牌照和免購置稅等優惠。

「榮威e50、榮威e950、榮威eRX5和榮威ERX5，加上明年將推出的榮威Vision-E光之翼，在上汽集團電動化、網聯化、智能化、共享化戰略引領下，上汽對新能源進行了全線布局，全面解決客戶出行的痛點。」上汽乘用車公司副總經理俞經民在接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示。

在上汽乘用車看來，2016年是新能源汽車發展的第一階段，即「產品導入期」，目前此階段已基本結束；2017年，新能源汽車進入真正意義上的「成長期」，市場競爭開始靠產品實力說話。

事實上，不只是上汽，欲通過新能源汽車實現彎道超車的自主品牌，已提前進入備戰狀態。例如，北汽集團與戴姆勒近日簽署了一份基於新能源汽車領域戰略合作的框架協議。

在一些業內人士看來，未來，戴姆勒很可能會向北汽新能源提供大量技術支持。此外，江淮與大眾的合作在開啟新合資樣本后，無疑也能大幅提升江淮的產品力與品牌力。由此來看，自主品牌新能源汽車的競爭格局將愈發白熱化。

上汽發力純電動車型

事實上，無論是榮威e550，還是榮威eRX5，上汽在新能源領域收穫的成果主要源於插電式混合動力汽車（以下簡稱插混）。

數據顯示，榮威eRX5插混版已連續兩個月位居插混車型銷量榜首，今年前四個月累計銷量達5785輛。加上榮威e550，今年前4個月，這兩款車型的銷量已突破8000輛。

但就當前新能源市場的銷量結構來看，純電動仍是銷售主力。全國乘用車市場信息聯席會（以下簡稱乘聯會）的數據顯示，今年1~4月，插混銷量佔比為19%，相比2016年度的24%有所下滑。另一方面，去年，北汽新能源憑藉著5.22萬輛純電動汽車的銷售成績，連續第四年蟬聯中國純電動汽車市場銷售冠軍。

「隨著北京地區市場的新能源銷量逐步超越上海，由此也將決定全國新能源車市場發展模式是純電為主的特徵。」乘聯會秘書長崔東樹分析稱。

在此背景下，上汽以榮威RX5為原型打造了電動版本的榮威ERX5。這不僅能彌補上汽在純電動產品上的短板（此前僅有微型純電動車榮威e50），同時也將助力上汽新能源完成今年10萬輛的銷售目標。

記者了解到，今年1~4月，上汽新能源銷量尚未滿1萬輛。

與此同時，隨著榮威ERX5上市，上汽榮威將實現新能源汽車從A級到B級，以及SUV車型的網聯化、智能化，鞏固「互聯網×新能源」的體系化競爭優勢。而除將在深圳與比亞迪同台競技之外，榮威ERX5還有望進入北京市場，與北汽新能源一決高下。

進入拼產品力時代？

但與北汽新能源目前主攻小型經濟型電動車市場，以此來快速佔領市場的打法不同，上汽新能源依舊堅持以技術與產品競爭力為導向的發展模式。

據了解，榮威ERX5擁有425公里的續航里程，40分鐘快充可達到80%電量，上汽還承諾8年或20萬公里電池衰減不超過30%。加上互聯網屬性以及可快速提供精準的充電樁位置及使用狀態的「YunOS Auto充電地圖」，上汽期望通過這款車解決消費痛點，打造用戶體驗與口碑。

在上汽看來，2017年開始，新能源市場的競爭將進入拼產品力時代。

此外，自今年以來，上汽不僅在產品上加快步伐，連續推出榮威ei6、榮威ERX5，還力圖在產業鏈上下功夫以降低成本。日前，上海汽車集團股份有限公司擬通過全資子公司——上海汽車集團投資管理有限公司與寧德時代成立兩家合營企業，布局動力電池電芯、模塊和系統等方面業務。這種新商業模式不僅能夠使二者形成技術互補，同時還能夠有效降低成本。

從當前榮威ERX5的競爭對手來看，比亞迪e6 400的價格區間在30.98萬~36.98萬元，比亞迪宋EV300價格為26.59萬~27.59萬元。榮威ERX5雖有一定性價比優勢，但能否真正撬動20萬元以上純電動市場，還有待市場考驗，畢竟當前的市場主力仍是A00級車型。

乘聯會數據顯示，今年前4個月，A00級純電動車累計銷售3.7萬輛，在整個新能源乘用車市場中的佔比高達47%。

值得注意的是，上汽技術中心副主任朱軍對補貼退坡所帶來的影響也頗為擔憂，「現在面臨的挑戰是三年後國家補貼就沒有了，這6萬多元的補貼如何去補上，將成為所有車企需要面對的挑戰。」