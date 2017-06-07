▲謝沿庭憑藉著紮實的英文能力及專注沉穩的表現，一舉拿下北京兩岸賽的個人組冠軍。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.06.07）

北港高中應用外語科學生謝沿庭5月20日前往中國北京中央民族大學參加「2017大學生計算機應用能力與信息素養大賽中的PELC專業英文聽力能力高職組比賽」，本次北京兩岸賽中國有185個院校代表隊，總計1萬5千名學生參加，台灣總計28所學校72名選手參賽。經過了激烈競爭，最後進入總決賽的院校代表隊有165隊561人。

謝沿庭同學一路從校內預賽、南區區賽、全國決賽直到北京兩岸賽，突破重重關卡，擊敗全台灣各高中職校好手，代表台灣參加北京總決賽，與中國大陸選手較勁。謝沿庭憑藉著紮實的英文能力及專注沉穩的表現，一舉拿下北京兩岸賽的個人組冠軍，相當不容易。

▲謝沿庭憑藉著紮實的英文能力及專注沉穩的表現，一舉拿下北京兩岸賽的個人組冠軍。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.06.07）

▲謝沿庭憑藉著紮實的英文能力及專注沉穩的表現，一舉拿下北京兩岸賽的個人組冠軍。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.06.07）

▲台灣代表隊賽後合影。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.06.07）

謝沿庭同學表示：「這次去北京不只是為了比賽，也想要親身體驗中國北京的文化及生活環境，儘管因為旅費造成家裡不小的負擔，不過最後還是能夠順利奪冠，家人都為我高興，而且此行受益良多。」

指導老師應用外語科科主任周涵妮表示：「英文聽力一直都是很多學生學習英文的罩門，沿庭平時求學態度積極、學習認真，在課堂上還是課後都會進行各種不同情境的英文對話練習，尤其特別注重職場英文及商用英文。此行除了比賽之外，同時觀摩了大陸學生不同於台灣的教學環境與學習方式，開拓不一樣的文化交流與國際視野。」

校長傅國樑肯定應外科辦學績效，希望為北港學生打造一個適合學習外語的教學環境，並嘉勉同學運用所學在國際賽事爭光。