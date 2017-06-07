▲京劇天后魏海敏、臺灣第一鬚生唐文華、京崑王子溫宇航三大名家同臺飆戲，演繹孝莊皇后與多爾袞的情愛糾葛。（圖／翻攝自國光劇團網站）

2017台積心築藝術季「國光劇團新編清宮大戲《孝莊與多爾袞》」將於24日(六)晚上假新竹縣政府文化局演藝廳盛大登場，由京劇天后魏海敏、臺灣第一鬚生唐文華、京崑王子溫宇航三大名家同臺飆戲，演繹清朝興國太后孝莊與攝政王多爾袞入主中原的故事。

「太后下嫁」是清史著名疑案，故事在歷史縫隙之外，有很多野史傳說，孝莊與多爾袞年少情定彼此，卻因命運捉弄而無法結合，在環境威逼之下，孝莊為維護兒子福臨、多爾袞為掌握權勢，竟不得不相互算計，在宮廷的政治角力與心計籌劃中，牽絆著剪不斷理還亂的情愛糾葛。

本次演出由國光藝術總監王安祈與林建華共同編劇，總監王安祈特別提煉「弓」與「鷹」的隱喻意象，從蒼鷹的豢養與重生、弓承載的權力與能量貫穿全劇；「抒情」與「敘事」筆法的錯位寫作技巧，提升文學內涵，召喚人性底蘊，結尾以「後設」觀點由孝莊視角回顧自身的定位格局，將文學與劇場表演藝術兼容一爐，再創「臺灣新美學京劇」。

創排導演李小平、復排導演王冠強、戴君芳針對舞臺設計重新調整呈現，為觀眾帶來不同以往的感官體驗；音樂由李超擔任唱腔音樂設計，特別與同為傳藝家族的臺灣國樂團合作，力邀作曲家王乙聿擔任國樂版唱腔音樂配器，營造大漠壯麗河山與宮廷幽怨氛圍，為全戲增添磅礡氣勢與情感波動。