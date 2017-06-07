記者黃志政／台中報導

「一例一休」的惡夢不只打亂就業市場與各行各業，竟連祭拜祖先也要被迫休假？台中市議員顏莉敏7日質詢痛批，中央政府「一例一休」政策荒腔走板，市政府竟也不近人情跟著中央一錯再錯，連假期間市府設立的納骨塔關門大吉，有民眾趁端午連假返鄉祭祖吃了閉門羹，端著金紙供品站在門口不知如何是好！

對此民政局長蔡世寅答覆說，他不知道此事，要先去了解一下。民政局事後表示，為配合民間習俗及妥適調配運用人力，自今年5月起，每逢週日及國定假日，台中市部分納骨堂塔如需辦理骨灰骸進塔、扶正或百日祭祀等業務，採預約服務制。

顏莉敏7日在議會質詢說，按照傳統習俗，端午節是個非常重要的祭祖之日，但她接獲許多民眾陳情，端午節連假期間，民眾好不容易找到時間可以前往各納骨塔祭拜祖先，台中市政府所管轄的納骨塔卻關門大吉，現場鐵門深鎖，經詢問竟然是因應一例一休，所以納骨塔在端午節連假也要跟著休。顏莉敏痛批，政策害死人，連優良習俗也要傷害！

顏莉敏表示，有許多民眾大包小包拿著金紙、香柱、供品等前往沙鹿等處的納骨塔，卻看見納骨塔鐵門深鎖，卻沒有事先公告週知，導致大家撲空，整個行程規劃被打亂，難道要強迫民眾在平常日請假去祭祖嗎？更令人不解的是，市政府竟然是以一例一休的理由，在民眾祭拜祖先的誠意上潑了大冷水，許多民眾打電話給她氣憤不已，每個人都在罵中央荒唐、地方荒謬！

顏莉敏認為，台中市的公有納骨塔及殯儀館等公共設施，不僅是市民的公共財，更是維護優良傳統習俗的重要據點，怎麼可以「一例一休」跟著休假？難道台中市政府都不會想辦法調整，來滿足民眾祭祖習俗的需求？顏莉敏要求市政府立即檢討現有制度，並在重要節日與祭祖的機制上作出調整，對民眾有所交代！

蔡世寅答覆說，他不知道端午連假有民眾祭祖撲空的事件，但應該不是一例一休的關係。民政局事後表示，為配合民間習俗及妥適調配運用人力，自今年5月起，每逢週日及國定假日，台中市部分納骨堂塔如需辦理骨灰骸進塔、扶正或百日祭祀等業務，採預約服務制；一般民眾仍可前往祭祖，如民眾有其他需求，也可即時聯絡管理人員前往處理。