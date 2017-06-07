記者黃志政／台中報導

政府公開標售出去的土地竟然還可以再解約買回來？台中市議員李中7日在議會總質詢揭發，地政局一塊西屯區公開標售已完成土地移轉登記的抵費地，竟因買主後悔請托下，由市府「合意解約」偷偷摸摸買回來，因為沒有透過預算審查程序，所以用「超支併決算」方式由重劃基金支應這筆錢，李中認為，地政局處理這筆土地犯了多重的錯誤，如同打開潘朵拉的盒子，惡例一開所有賣出去的抵費地都可以合意買回。

李中7日借用其他議員的時間提出緊急質詢，他指出，市府任何工程發包及採購標案都應該透過預算編列送議會審查程序執行，沒有預算而須緊急動支的經費應以第二預備金支應，再於追加預算歸墊，然而地政局最近處理一筆已公開出去的抵費地時，完全跳過正常的預算審查程序，把西屯區一塊上有土地公廟、已標售出去的抵費地合意解約買回來。

李中說，據他了解這筆土地的買主是透過議員向市府請託，土地既已標出且完成移轉登記，與地政局已經完全沒有相干，但地政局竟接受請託用重劃基金裡超支併決算的方式，由重劃基金把土地買回來，再以出租方式租給土地公廟。該案今年四月已報給審計單位，審計處也已回函，上面寫什麼地政局心知肚明，如果市府硬要把土地買回來，也應該是由財政局編列預算徵收或協議價購買回，怎麼是地政局來買？

李中進一步問市長林佳龍說，如果西屯這筆土地可以這樣處理，他要求全市所有抵費地標售出去的土地都可以比照辦理，如果有地主後悔買了抵費地都可以由市府合意解約買回，他同時要求南區半平厝福德祠、樹義里福德祠的土地也由市府合議解約買回，再租給福德祠。

林佳龍答覆說，西屯區這個案子他要先了解一下，才能知道南區福德祠是不是一樣、是不是可以比照辦理，或有什麼困難？

市府地政局回應說，西屯區中義段333地號土地為第4期市地重劃區內抵費地，由於重劃前該地上設有何厝庄福德祠，是當地信仰中心，民眾連署請求保留福德祠，市府為維護地方和諧，與得標人依民法合意解除買賣契約，依法無息退還得標價款，並向福德祠收取使用補償金68萬1129元，後續並按收租當期土地申報地價總額年租金率5%計收租金，及租賃期間一切稅費，以兼顧法、理、情。

地政局還說，得標人於105 年向台中地方法院訴請福德祠拆屋還地，引起當地居民反彈，連署請求保留福德祠，經過議員協調後，得標人同意向地政局申請解除買賣契約，而福德祠也願意依規承租，並籌資標購，解決多年占用問題，建立合法使用關係，因此，市府依民法相關規定，同意解除買賣契約。

至於13期重劃區中的南區半平厝、樹德里福德祠，未來可否也能比照辦理？地政局表示，2間福德祠未來將坐落市有公共設施用地上，而非抵費地，二者狀況並不相同。