記者郭文君／高雄報導

高雄市林園區行政中心7日舉行動土典禮，現有林園區公所辦公廳舍已有約60年歷史，且歷經多次天災地震後已有許多地方破損不堪使用，市長陳菊指出，市府規劃未來林園行政中心為一棟地下二層、地上六層的建築物，將整合區公所、戶政事務所及清潔隊等多項民眾服務功能，樓地板面積為二千多坪，總經費約3億6千萬元，預計107年9月完工，盼提升服務品質。

陳菊說，縣市合併以來，致力發展林園區地方建設，於任內已完成多項公共建設，如金潭國小東側道路開闢工程、康樂街、石化三路開闢工程、東林西路拓寬、東林西路105巷拓寬工程、中芸港旁漁港聯接石化四橋道路及東岸護堤新設工程、三官路開闢工程、文昌街開闢工程、公（兒）15-5周邊道路開闢工程、中芸國小旁道路開闢工程等多項建設。她並說，鑒於林園海洋濕地公園對外道路狹窄，影響大型車輛進出。因此，已規劃周遭道路開闢工程且即將動工，她也感謝林園鄉親對市政的支持。

工務局指出，新設行政中心未來地面層將騰出空間作為招商或金融機構之用。此外，在建築造型上採方整簡潔之量體設計，除符合智慧綠建築之設計外，並融入「高雄厝」屋頂綠能，另外預留約370平方公尺面積供林園區公所未來洽光電系統廠商出租建置，而深陽台與垂直森林綠化的手法，創造新穎的建築意象，完工後除了可以整合林園區行政資源，提升行政效率及改善服務空間外，並可營造城鄉多元新風貌，促進地方繁榮與均衡區域發展。