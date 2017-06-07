記者陳昭宗／地方報導

豪雨重創雲林，引發蔬菜價格飆漲，抓菜蟲議題再度浮上檯面，縣長李進勇7日特別嚴正聲明「沒有所謂的菜蟲」，請中央尊重菜價的市場機制，不要用行政之手擾亂市場的自然供需，並請中央勿釋出冷藏或進口蔬菜，並提升溫網室的補助由根本穩定菜價。

縣長李進勇表示，保障農民、與農民站在同一陣線是縣府的責任，針對縣內農民的處境提出四點向中央表達立場：

一、沒有所謂的菜蟲：生鮮蔬菜易腐不易貯存，市場價格正高，有哪個人會囤積哄抬？政府大動作查緝，恐會干預交易價格，影響農民收益。

二、不釋出冷藏蔬菜以避免衝擊市場價格：在供需法則下自然形成的市場機制可以讓農民稍微補貼這次暴雨所帶來的農損，若釋出冷藏蔬菜，讓損失慘重的農民情何以堪。

三、暫不啟動專案進口國外蔬菜以補足供應量：目前農民已計畫復耕，約三到四周短期葉菜類已逐漸能符市場需求，倘再有專案進口，恐會導致市場供應量過多，而致供過於求，菜價崩盤，重創農民收益。

四、提高溫網室設施補助：使用溫網室栽培，可以讓農作有一個安全的生產環境，避免極端氣候下的農產大幅波動，更可明顯確保國內蔬菜供銷穩定。

李進勇也說，農民因災害損失慘重，耕作心血付之一炬，政府發放的天然災害救助金實屬杯水車薪，依賴好不容易逃過災害的殘留少量蔬果，期盼多少彌補虧損，又獲政府打壓說又有菜蟲浮起來，經他實際走訪數個農會暨合作社場後的感嘆「不是菜蟲浮起來，而是人民的怒氣浮起來」。

針對媒體報導李進勇曾說「捉菜蟲是為了保障農民與消費者權益」，李縣長也提出嚴正的澄清，表示自己絕對沒有說過這句話，也不贊成以行政手段干擾市場供需法則，面對媒體的誤解，表示遺憾。

李進勇說，去年法務部大張旗鼓說要向菜蟲宣戰，檢調單位、農委會、公平會的人兵分多路到雲林幾個大型的蔬果產銷生產合作社調查有無囤積哄抬物價的情況，但結果並未真有具體事證，然而如此大動作的查緝，已對農民形成衝擊、造成民怨。

至於如何解決天災後菜價波動問題，李進勇也提出提高溫網室設施的補助作為具體建議，例如雲林縣截至105年底，溫網室設施達2,214.15公頃，讓農作有一個安全的生產環境，確保國內蔬菜供銷穩定，避免以露天方式生產葉菜，一遇到天災往往血本無歸的狀況再次重演；後續縣府將再向農委會爭取優先補助菜區農民設置溫網室設施，以提高農作物經濟價值及改善農業防災能力，進而提高及確保農民收益。

雲林縣為臺灣最主要之蔬菜生產地，佔全台總生產量三成；若單以葉菜類計算，產量與種植面積比例更高達五成，其中大西螺地區為主要葉菜類產區，每當豪雨或颱風來襲，短期葉菜露天栽培往往受災最嚴重，對於臺灣蔬菜之消費市場及價格平穩影響甚鉅，縣府再次重申，要解決菜價問題，必須了解產銷失衡的原因，將所有的過錯都推給菜蟲，不去深究原因胡亂安個罪名卸責，這不是政府應該的所為。