記者陳昭宗／地方報導

「雲林之光」、「孝行模範」、「推動社會教育有功人員惠風獎」聯合表揚大會，7日下午在文化處表演廳盛大舉行，縣長李進勇頒獎表揚許淑淨等131人及25個績優團隊，分享得獎喜悅及榮耀，教育處長梁恩嘉、斗六市長謝淑亞、古坑鄉長黃意玲等到場祝賀，場面溫馨感人。

李進勇表示，雲林人「骨力打拚」，能獲得雲林之光表揚皆屬不易，每位受獎者都是在藝術、科學、教學創新、體育等各領域表現優異，卓越非凡耀雲林。獲獎者追求卓越，永不懈怠的精神，更是值得我們感佩與學習。

榮獲2017雲林之光團隊獎有安慶國小等25個團隊，個人獎則有許淑淨等131人，尤其是許淑淨選手在2016里約奧運勇奪舉重金牌，也獲遞補2012倫敦奧運舉重金牌，成為我國史上首位兩屆奧運金牌得主，堪稱是「雲林之光」的典範。

榮獲孝行模範，計有鐘榮林、林敵虎、陳光武、張愔宣、陳雅芳、陳秀昭、劉姵妤、王姿婷、陳威廷等9人；鐘 榮林 先生照顧高齡102餘歲的母親還須同時照顧行動不變的妻子，其孝行及呵護家人的心是良善家庭的好典範。

社教有功惠風獎獲個人獎部分為陳正偉、徐延鈐、黃民豊、陳泳全等4人，獲獎人員用他們的熱誠，長期對社會教育工作付出，無私奉獻，共同營造真善美和諧社會。