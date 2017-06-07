農民不是菜蟲 雲綠營籲搶救農民台灣好新聞報 (2017-06-07 18:16)
記者陳昭宗／地方報導
近日梅雨季氣候造成全台災情，雲林縣農民的農作損失慘重，民進黨雲林縣黨部7日提出災害認定方法及建議，籲請農委會放寬或修改目前的補助辦法，讓農民度過難關，而不是一昧以抓「菜蟲」的名義，讓供應源的農民被說成是哄抬菜價的菜蟲。主委廖丁賜立委劉建國及副議長蘇俊豪等多位黨籍民代齊聲高呼「雲林縣的農民不是菜蟲」，請中央政府能聽見農民的心聲。
民進黨雲林縣黨部指出，豪大雨造成嚴重的農損，農民個個都苦不堪言，好不容易再整理家園後立即將施作搶收的農產品推出販賣，原本期待因產量減少能酌以較好價錢賣出貼補損失，卻被輿論說成是菜蟲相當氣憤。農民紛紛表示，葉菜農作受災損後，收成減少、賣相不好，產量少價格當然提高，但原產地賣出的價格還是在可以接受的範圍內。而銷售到北部的蔬果會貴，是因為商人反應銷售管道、運費等成本，再將成本反應在消費者身上，實際哄抬價格的是商人，跟農民一點關係都沒有。
立委劉建國也說，過去的錯誤不會延伸至今，菜蟲沒抓到半尾，反而是官蟲一大堆，讓人民失去信心，所以希望民進黨執政的不管是中央還是地方政府，重視這次天災事件，不要讓不實的謠言，以訛傳訛。農委會主委災後第一時間來到雲林宣布不合時宜的天然災害補助，相對的造成民怨及誤解要打壓他們，希望儘快的跟農民說明及溝通，讓農民能振作起來恢復耕種，也期盼農民辛苦耕作的農作物能夠價錢穩定，保障農民權益也保護消費者。
主委廖丁賜表示，依農委會公告本次現金救助額度以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定標準，其申請救助項目損失率須達20%以上者，未達20%者不予救助。此辦法是否適用目前的狀況，讓承辦水災查勘的公務人員壓力極大，且鄉鎮公所人力不足，卻要一一勘查災損極不合理，應盡速以水災前後政府機關所拍攝的航測圖等作為依據，另公告災損區域，讓農民簽結實際耕作項目進行救助，而非讓農民苦苦等待勘查完畢後才能復耕，這不僅能減少基層公務人員壓力，農民也能盡快領到救助恢復耕作。
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