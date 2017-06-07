記者扶小萍／南投報導

南投縣議會第18屆第5次定期會，7日進入尾聲，但多位議員仍不放棄為民發聲，指近來毒品進入校園引起家長憂心，縣長林明溱與縣議員簡景賢、李洲忠、許素霞、陳淑惠、王彩雲、謝明謀、簡峻庭、廖宜賢等人向毒品宣戰，為將南投打造成無毒家園，林縣長指示縣警察局，務必將掃蕩毒品列為第一要務，將毒品趕出校園。

林縣長表示，染上毒品不僅會造成家庭破碎，社會秩序也將受到影響，他6日與高等法院中分院檢察署檢察長江惠民、縣警局、南投地檢署等單位一同研究如何防止毒品進入校園，絕不容許毒品在南投縣氾濫，並呼籲大家，若得知毒品販售或吸食情事發生時務必儘速檢舉，政府對檢舉人身份絕對保密，也希望學校老師多關心、輔導學生狀況，避免學生誤入歧途。

李洲忠指出，毒品是萬惡之源，南投拼觀光、拼經濟，也要拼反毒，針對預防、治療、根除毒品，希望教育處與警察局針對校園專案宣導，防止毒品進入校園。

簡景賢提到，毒品種類包括食品、飲料、糖果已有4百多種，對涉世未深的學生有吸引力的零食都有，一旦沾上即無法自拔，為了將毒品趕出校園，希望教育處與警察局成立幼教及反毒品單位，專人處理校園反毒，徹底杜絕校園毒品。

王彩雲表示，毒品食品進入校園，讓校園及社會都感到不安，希望縣府積極找出源頭並給予重罰，毒犯為了獲得毒品，可能做出影響社會治安的事，因此重罰絕對必要，建議中央與立委修法重罰。

陳淑惠指出，毒品對家庭危害相當大，尤其許多社會案件都從毒品開始，吸毒患者本身健康也是一大問題，現行法規對藥頭懲罰過輕，無法形成嚇阻作用，藥頭利用食品、飲料加入毒品請青少年食用，呼籲青少年朋友勿接受陌生人給予的食物，以確保自身安全，面對以暴力威脅的情況更要勇於向警方舉報。