地方中心／花蓮報導

花蓮縣立明恥國民小學自治會小市長就任，花蓮市長魏嘉賢特地前往見證並頒發當選證書。他說，這是讓國家棟樑提早體驗民主的真諦並培養自治能力。魏嘉賢勉勵自治小市長古毅與其團隊，當選是責任的開始，在任期內務必要落實政見、善盡職責，這樣才不會辜負同學們的期望。

在音樂聲中，魏嘉賢為古毅披上自治小市長的綵帶，並頒發當選證書，古毅接受校旗後揮舞旗桿，象徵就此為明恥學生服務的開始。魏市長並頒獎表揚洪立承、張沐宸、俞佳芬等三名獲得市長獎的畢業生，獎勵他們在學校的求學表現。

魏嘉賢說，這是民主的價值，很高興能來明恥國小見證歷史性的一刻，他相信自治會小市長及其幹部能為明恥的小朋友提出願景，並落實政見。魏市長也感謝他的團隊以及身邊的每一個人，因為大家都是為了要讓花蓮市會更好而努力，他以此期許小朋友對於未來要有願景，在逐夢踏實之前一定要努力讀書，並做個在師長眼中聽話的孩子。

明恥國小校長江政如感謝魏市長來到校園見證，也感謝他的支持，明恥國小國樂隊有機會前往廣西交流演出。江政如說，該校的教育願景是健康、智慧、快樂以及領導力教育這七個好習慣的養成，期望小朋友成為文武兼備、動靜皆宜的好公民。而學生自治會更是孩子學習成果的一個展現，在有制度的團體中，校方希望每一個孩子學習尊重他人、爭取團體榮譽的一份子，也讓孩子養成人文關懷的重要能力。

對於自治小市長的評價，江政如說，古毅平日待人誠懇，廣結善緣，曾代表明恥參加花蓮市布農語朗讀比賽，獲得第二名佳績，也是兒童樂隊重要成員之一，多次代表學校參加全縣比賽，均獲得優等的好成績。古毅也發表就任感言，他表示，將帶領整個團隊為學校及全體同學盡心盡力，力行實踐競選承諾，讓同學能在健康、智慧、快樂的學習環境中成長。