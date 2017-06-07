南投縣政府消防局本月6日下午5時接獲民眾報案，指出國道北上225公里處發生汽車火警，消防單位獲報後立即派遣人車到場搶救，約30分鐘後將火勢撲滅，所幸並無人員受傷。

南投縣消防局表示，南投消防分隊接獲派遣後，由小隊長率消防人員8人，出動各式消防車輛2輛前往搶救。消防人員約於下午5時18分趕抵現場，從遠處便發現有濃煙竄出，到達後國道警察已抵達現場進行交通指揮，消防人員隨即佈2條水線滅火。

由於車輛引擎蓋冒火，為避免火勢加大，消防人員將引擎蓋打開並同步射水，火勢約在5分鐘後獲得控制，因殘火處理不易，也協請國道拖吊車將車輛吊離地面再加以射水，火勢約在下午5時30分左右熄滅。幸好車上1男2女並未受傷，起火原因則由火災鑑定人員鑑定中。