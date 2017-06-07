▲熱愛跳舞的黃姓女學生，因祖母日前意外過世，生活頓時失去依靠，經鄉公所、學校及醫師協助下，生活得以受到照顧。（圖／記者鄭志宏攝,2017.06.07）

花蓮縣豐濱國中一名就讀國一的黃姓女學生，本身患有先天性糖尿病，平日相依為命的祖母日前因意外過世，平日的生活及龐大的醫療費用，在一夕之間突然失去依靠，校方立即申請緊急救難補助，豐濱鄉公所協助處理該生祖母喪葬費用，豐濱分院急診室醫師林玉祥，也願意伸出援手，希望可以協助黃同學日常上的生活。

黃同學的祖母於端午節前夕因意外過世，導致頓時失去生活上的依靠，校長劉文彥表示，該名學生平日與祖母同住，在得知消息後，學校立刻為她申請緊急救難補助，目前平日就寄宿於學校宿舍，平日都有師長關懷及照顧，除解決生活上的需求外，平日也會安排心理輔導。

因家族遺傳，患有先天性糖尿病症，母親及哥哥，也為糖尿病患者，需定時就醫及監測血糖，目前父母親皆在北部工作，全家生活費用，僅靠父親木工收入來維持生活，班導師在黃姓女學生祖母出殯前，請父母到校懇談，詢問接回北部生活的想法，但考量到父母經濟上的困難，黃同學希望留在原先就讀的豐濱國中，劉文彥表示，學校一定會完善的照顧。

她的狀況被部立花蓮醫院豐濱分院急診室醫生林玉祥聽說了，主動表示可以在週五放學時一同回家住，在假日期間陪伴她，不讓她一個人孤獨，到週一上學時間，會順路送黃同學上課，寒暑假時，黃同學則必須去台北跟父母團聚，等開學再返校就讀。

人間處處有溫情，在鄉公所、學校及醫生的共同協助下，黃同學不必為生活及就醫煩惱，也不必孤獨一人，如此的舉動，也為社會立下一段美的佳話。人間處處有溫情，在鄉公所、學校及醫生的共同協助下，黃同學不必為生活及就醫煩惱，也不必孤獨一人，如此的舉動，也為社會立下一段美的佳話。受社會變遷影響，隔代教養家庭逐漸增多，他們不像一般小朋友回到家有著父母的照顧、呵護，只能與祖父母相依為命，一旦祖父母意外離開，孩子也頓時無所依靠，讓許多孩子們身處不穩定、不安全的環境中，這些孩子正等待著更多關懷的力量協助他們。