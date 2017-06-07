▲臺東縣池上鄉農會、臺東縣關山鎮農會榮獲第五屆國家環境教育獎優等，於（5）日於臺北市青少年發展處由行政院環境保護署署長李應元頒獎。（圖／環保局提供，2017. 06. 07.）

一年一度環境教育界最高榮耀名單公布！本縣臺東縣池上鄉農會及臺東縣關山鎮農會分別榮獲民營事業組優等獎。環保署特於近日假臺北市青少年發展處舉辦「第5屆國家環境教育獎頒獎典禮」，由署長李應元親自頒獎表揚，本局並恭賀兩個農會獲此殊榮。

台東縣政府指出，「臺東縣池上鄉農會」以農會為平臺，推廣在地農產品、農家生活體驗、生態旅遊，環境教育極具系統性；亦有客製化課程之研修，強化外語導覽能力，與社區團體、在地農友、學校有良好的互動和交流合作，並推動產源認證、農藥殘餘檢驗、輔導農民申請溯源認證，充分落實食農教育理念。而「關山鎮農會」藉由種稻和米食文化為起點，推廣食農教育，找回農村傳統，瞭解米的來源，培養民眾建立與自然土地作物結合，利用舊式米倉、碾米廠改造成米國學校，活化老舊建築物賦予新生命，結合在地部落、農民推廣食農教育、在地農產與部落文化，提供深度體驗有趣農業、農遊體驗等。

臺東縣環境保護局表示，恭喜臺東縣池上鄉農會、臺東縣關山鎮農會榮獲第五屆國家環境教育獎優等，獲得環保署肯定，為創造食米產業文化、發展在地環教、特色觀光而努力，期許池上鄉農會與關山鎮農會之精神跟事蹟成為典範，鼓勵更多社區、團體、企業、機構及學校，將傳統技藝、在地文化、社區營造、友善生活環境、愛鄉意識等多元的環境教育內容，呈現及回饋給民眾。