桃園統領百貨改建工程 傳鷹架倒塌意外NOWnews今日新聞 (2017-06-07 18:52)
桃園統領百貨近日正進行改建工程，但今（7）日下午卻傳出工安意外，工人在灌漿時疑因作業不慎，導致外牆鷹架倒塌，一度還傳出有工人受困，警消獲報趕抵現場後，確認並無人員受困或受傷。
今日下午3時許，桃園市消防局獲報，指出在統領百貨中華路側發生鷹架倒塌意外，消防局緊急派遣人、車到場救援，趕抵現場後，發現疑因灌漿作業疏失，導致3樓外牆鷹架及板模倒塌，幸好並未造成人員受傷。
位於台鐵桃園火車站旁的統領百貨桃園店，自1995年開業以來，以提升生活品質及誠信為經營理念，具有一定的市占率與影響力，無奈附近百貨公司林立，新光三越、遠東百貨瓜分市場大餅，加上近幾年來商圈轉移，統領百貨積極轉型，今年農曆年後休館進行大規模改裝。
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