▲桃園統領百貨經營面臨困境，業績從高峰的27、28億，掉到現在只有12億，因此決定大幅裁員109位。（圖／記者呂炯昌攝，2016.12.9）

桃園統領百貨近日正進行改建工程，但今（7）日下午卻傳出工安意外，工人在灌漿時疑因作業不慎，導致外牆鷹架倒塌，一度還傳出有工人受困，警消獲報趕抵現場後，確認並無人員受困或受傷。

今日下午3時許，桃園市消防局獲報，指出在統領百貨中華路側發生鷹架倒塌意外，消防局緊急派遣人、車到場救援，趕抵現場後，發現疑因灌漿作業疏失，導致3樓外牆鷹架及板模倒塌，幸好並未造成人員受傷。

位於台鐵桃園火車站旁的統領百貨桃園店，自1995年開業以來，以提升生活品質及誠信為經營理念，具有一定的市占率與影響力，無奈附近百貨公司林立，新光三越、遠東百貨瓜分市場大餅，加上近幾年來商圈轉移，統領百貨積極轉型，今年農曆年後休館進行大規模改裝。