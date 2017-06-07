（中央社記者程啟峰高雄7日電）保外就醫的前總統陳水扁昨晚出席音樂會在人群推擠中進場，有扒手趁亂扒竊，造成3人受害，損失上萬元，連隨行的陳水扁醫療團隊醫師陳順勝也難倖免，全案警方正積極偵辦中。



陳水扁昨晚搭計程車到大東藝術中心出席「說說故事」音樂會，大批媒體及支持群眾簇擁，警方也派員到場維持秩序，陳水扁一下車，現場警力、民眾和記者通通擠成一團，進場短短50公尺的路，因此走了逾5分鐘。



推擠過程中，張姓報社攝影記者和呂姓電視台攝影記者，皮夾遭扒手趁亂行竊，兩人皮夾內分別有現金新台幣6000多元、4000多元及個人證件，隨行的陳順勝也丟了1300元。



警方指出，昨晚現場傳出有記者遭扒竊，其中1名王姓報社攝影記者發現自己身上沒有皮夾也一度以為遭扒竊，但後來回家找到了，張、呂兩人有到警局報案做筆錄，陳順勝則沒有，由於本案屬公訴罪，警方都會一併調查。



警方說，本案獲報後已派員組成專案小組全力偵辦中，並聯絡大東文化中心駐警隊，清查有無市民拾得皮夾，或有清潔人員發現皮夾，但截至傍晚仍無音訊。



警方指出，昨晚案發後即派員至現場清查可疑對象，調閱現場附近監視器、執勤員警秘錄器、現場蒐證影帶及媒體拍攝畫面，清查過濾可疑犯嫌，不過，由於現場沒有監視器，加上媒體背後畫面缺少且現場昏暗，增加清查困難。



警方初步認為，本案犯嫌不只1人，應有人接應犯案，且他們應事先勘察過地形，應是預謀犯案，不是臨時起意。1060607