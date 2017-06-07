吸毒罰款 屏東458人共滯欠逾千萬中央社 (2017-06-07 18:37)
（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）依毒品防制條例持有或施用K他命等3、4級毒品，可罰新台幣1萬至5萬元，屏東縣目前共有458人滯欠新台幣1293萬餘元，法務部行政執行署屏東分署正強力執行滯欠者財產。
屏東分署表示，目前繫屬在屏東分署全部的毒品危害防制條例罰鍰案件，總共有458個義務人，合計滯欠1293萬1498元，屏東分署執行的結果，現已徵起133萬1637元。
屏東分署說，對於滯欠毒品危害防制條例罰鍰5次以上的案件有8個義務人、共47件，合計滯欠76萬元，屏東分署執行的結果，共徵起7萬999元，有兩名義務人辦理分期繳納。
屏東分署表示，執行過程中，屏東分署執行人員為了查封義務人名下的車輛，不惜跑好幾次義務人的住所或打工處，有時沒找到義務人，只看到老父老母不停的擦拭眼淚，咒罵著那些藥頭不得好死，把一個好好的年輕人淒慘落魄，讓執行人員心酸得連忙安慰。
屏東分署表示，持有或施用3、4級毒品，依毒品危害防制條例第11條之1規定，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並須參加講習，由於持有或施用毒品的義務人，有錢就拿去買毒品，通常沒有固定工作也沒有恆產，因此義務人經常會心存僥倖欠繳，執行上有一定的難度，但為避免毒品氾濫持續擴大，仍會強力執行。1060607
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