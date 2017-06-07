（中央社記者王揚宇台北7日電）政大法律系學生賴怡伶不滿校方設立英外語畢業門檻，還要學生自費到校外檢定，拒繳合格英檢證明；賴在校方拒發畢業證書後提起行政訴訟。法院今天判賴怡伶敗訴；全案可上訴。



賴怡伶在今年1月投書媒體指出，政大設外語畢業門檻，無法達到確保學生外語能力目的，違反合目的性原則，而且學校有很多方法，可以確保學生外語能力水準，例如校內提供適當的課程及考核，這都不需要學生額外付費。



賴怡伶認為，校方要求同學自費去校外作外語檢定，絕非最小侵害性手段；因此，政大設置外語畢業門檻，不合比例原則，政大自我放棄檢測的權責，反而外包給校外機構做檢定，這叫大學他治，不是大學自治。



為此，儘管賴怡伶取得TOEIC多益855分，達到校方規定的畢業英語檢定門檻，但她拒繳這份測驗成績，校方也不發給畢業證書；賴怡伶向教育部提起訴願遭駁回，她改提行政訴訟。



台北高等行政法院指出，校方為確保學生在畢業時，具有一定的外語能力水準，因此訂立外語畢業標準檢定辦法，而根據大法官釋字第380、626等號解釋意旨，大學對於課程設計及畢業條件享有自治權，校方可於合理和必要範圍內，訂定相關畢業條件，不違反憲法意旨。



北高行認為，賴怡伶未依學校規定，辦理外語能力畢業標準的成績登錄，自然不符合該辦法所定的畢業條件，校方不發給畢業證書尚無違誤。1060607