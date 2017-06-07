國家通訊傳播委員會(NCC)今天(7日)通過壹電視新聞台、非凡新聞台、非凡商業台、寰宇財經台等頻道換發衛星廣播電視事業執照。不過同樣申請換照的民視新聞台，則因為民視近來兩派人馬引爆的股權及經營權之爭，遭NCC裁定「續行審議」。

NCC發言人翁柏宗說：『(原音)民間全民電視有限公司所屬的民視新聞台申請換照案，由於該公司近期有關於民視的股權還有經營權的一些爭議，那因為它的一些政論性節目涉及涉己事件的報導，那所以說，我們要求它提交民視的倫理委員會討論，並向本會提出具體報告案後，續行審議。』