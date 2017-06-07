（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市大甲區今天下午傳出住宅火警，台中市消防局接獲通報，立刻派員前往搶救，救出1名男子意識模糊，送醫救治，現於加護病房觀察中，未脫離險境。



台中市消防局表示，今天下午接獲民眾報案，指稱在大甲街傳出住宅火警，立刻派遣各式救災車輛前往搶救。



消防人員指出，現場為2樓的鋼筋混凝土建築，3樓為鐵皮加蓋，1樓廚房燃燒雜物，消防人員到場時，已有火煙冒出，疑似有人受困，後來救出1名年約50歲的男性，意識模糊，送醫救治。確切起火原因待調查。



醫院指出，患者有吸入性嗆傷、頭臉一級燒燙傷、體內一氧化碳濃度高，轉入加護病房治療，未脫險。1060607